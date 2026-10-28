Giro en la programación de Antena 3: cancela ‘El Hormiguero’ por el accidente de tren en Urda (Toledo)

El terrible accidente ocurrido en la localidad de Urda (Toledo) entre un tren AVE y uno de la compañía Iryo -que por desgracia ha dejado decenas de fallecidos- ha obligado a cambiar las parrillas de las televisiones por la actualidad informativa. Atresmedia ha reaccionado rápido a la tragedia y desde primera hora de la mañana se ha centrado en Espejo Público para dar la última hora, pero no serán los únicos cambios. Lo más llamativo es la cancelación de El Hormiguero, que esta noche no se emitirá para dejar paso a un especial informativo que se podrá ver después de Antena 3 Noticias 2, el informativo de Vicente Vallés.

El programa de las hormigas tenía previsto recibir esta noche a Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria, después de anunciar el lunes que Dani Martín cancelaba su entrevista después del fallecimiento de su padre el pasado fin de semana y de tener que cancelar sus conciertos en Barcelona. Finalmente, Revilla tampoco estará esta noche en el programa después de haber aceptado ser invitado ‘comodín’ ante esta baja.

Pero El Hormiguero no es el único programa que se cae de la parrilla en este miércoles negro. Espejo público ampliará su duración y ocupará el horario de La ruleta de la suerte y de Cocina abierta, el programa de Karlos Arguiñano. Por lo tanto, Susanna Griso y su equipo alargarán su emisión hasta enlazar con el informativo de las 15 h, presentado por Sandra Golpe.

En la tarde, Y ahora Sonsoles ampliará su duración y comenzará a las 16 h (una hora menos en Canarias) con un especial dedicado a la última hora del accidente. Por lo tanto, la serie Sueños de libertad tampoco se emitirá esta tarde. El que no cancela su emisión es Pasapalabra, que se mantiene intacto en su horario desde las 20 h y hasta las 21 h (una hora menos en Canarias).

Vicente Vallés y su equipo ampliarán Antena 3 Noticias 2 hasta las 23 h, con la última hora sobre el accidente, por lo que ocuparán el horario de El Hormiguero, dejando sin hueco esta noche a Pablo Motos y sus hormigas. Después, La Mesa tomará el relevo con Cristina Pardo, que cambiará sus contenidos e invitados previstos para centrarse en la tragedia.

Motos y los suyos apenas suelen faltar a su cita, por lo que se trata de una ocasión muy especial. Hay que recordar que el valenciano no fue baja en momentos como la muerte de sus padres ni tomándose unos días después de haber tenido que pasar por quirófano. Hay que recordar que sólo se tomó unos días, obligado, durante la pandemia, siendo sustituido por su amiga Nuria Roca.

Fue en los primeros días de la crisis sanitaria cuando el show de las hormigas se canceló durante varios días para dar paso a especiales informativos. El pasado mes de enero también se canceló por una noche tras el accidente ferroviario de Adamuz.

La Sexta también cambia su programación

La segunda cadena de Atresmedia también se volcará hoy con la información. Tras Al rojo vivo y LaSexta Noticias, Más vale tarde comenzará a las 15:30 h (una menos en Canarias) para cubrir la última hora del accidente. Zapeando se cancelará por hoy.

Iñaki López continuará hasta las 20 h, momento en el laSexta Noticias 2 retomará la información. El día se cerrará con un especial de El objetivo, presentado por Ana Pastor, que también provocará la cancelación de El intermedio y Cara al show (programa que recibió la semana pasada al Óscar Puente, ministro de Transportes y en el que no dudó en hacer bromas por los retrasos en los trenes).