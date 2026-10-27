Cambio de última en los invitados de ‘El Hormiguero’: Dani Martín cancela y otro ocupará su lugar

El Hormiguero, uno de los programas más vistos de la televisión, ha tenido que mover ficha a última hora. Dani Martín, previsto como invitado de este miércoles 28 de octubre, ha cancelado su visita al plató de Pablo Motos tras el reciente fallecimiento de su padre. El cantante iba a hablar de su gira y de la edición física de 10 noches en Madrid, en la que habría sido su primera aparición pública después de la pérdida. Así lo ha comunicado el propio programa en sus redes sociales. El madrileño confirmó la noticia el pasado 24 de octubre con un emotivo mensaje en el que contaba que tuvo que volver de forma urgente de Barcelona a Madrid para estar junto a su padre en sus últimos momentos. «Vuela alto, capitán», escribía. Por este motivo, además, tuvo que suspender sus conciertos del fin de semana en la Ciudad Condal.

Pablo Motos anunciaba este cambio al comienzo de la edición del programa de este lunes. El presentador hizo un repaso a los invitados de la semana, parándose en el miércoles, día que estaba previsto y anunciado que el cantante acudiera. «Desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Te queremos mucho, Dani. Un abrazo enorme a él y a toda su familia», decía el presentador valenciano.

Para cubrir su hueco, El Hormiguero ha recurrido a uno de los invitados más fieles de la historia: Miguel Ángel Revilla. El expresidente de Cantabria será quien se siente este miércoles junto a Pablo Motos, en una visita que promete, como siempre, anécdotas, humor y su particular forma de hablar sin pelos en la lengua. «En su lugar, estará aquí la metralleta humana», así presentaba al político cántabro, que nunca deja espacio a que colaboradores como Marron y las hormigas puedan hacer sus secciones.

Será su 35ª visita al programa, lo que le convierte casi en un colaborados más del programa de Pablo Motos. El político pelea con Santiago Segura y Mario Casas por el el invitado que más veces ha ido en estos 21 años desde su estreno. No faltará, como es lógico, su análisis sobre la situación política actual con el problema de la vivienda en primer plano y las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Su presencia, además, suele ser garantía de audiencia, algo que el formato de Antena 3 cuida especialmente en su pelea diaria por liderar la franja. Así queda, por tanto, la agenda de invitados de esta semana.

El resto de invitados de la semana

El lunes 26 de octubre, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, volvió al programa para hablar de la situación que atraviesa la ciudad autónoma. El martes 27 será el turno de Patrick Criado y Andrea Ros, que presentan Karateca. La película, inspirada en la campeona olímpica de kárate Sandra Sánchez, llega a los cines el 30 de octubre.

Y el jueves 29 de octubre, Melody cerrará la semana con más música: presentará su nuevo single, El huracán, y hablará de su gira. Mientras tanto, Dani Martín sigue recibiendo el cariño de sus seguidores en un momento tan complicado.