¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Invitados del 26 al 29 de octubre

El Hormiguero es uno de los programas más vistos de la televisión, y buena parte de su éxito depende de los invitados que pasan por el plató de Pablo Motos. Esta semana recibirá a un político, dos actores y dos cantantes. La semana pasada, el programa de Antena 3 alcanzó su mejor dato del lunes, con Pepe Navarro y Flo: un 15,4% de cuota de pantalla y 1.876.000 espectadores. El jueves, con Paco González, se quedó en un 11,4% y 1.539.000, aunque ya explicamos en Happy FM que ese dato lo hizo por la enorme audiencia que logró la entrevista de Pedro Sánchez en La Revuelta, que pasó del 33% de cuota de pantalla y dejó al resto de programas sin opciones.

Juan Jesús Vivas vuelve el lunes a ‘El Hormiguero’

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, vuelve al programa para hablar de la grave crisis que atraviesa la ciudad autónoma. Con él se analizará en qué situación se encuentra Ceuta casi tres meses después de la entrada masiva de migrantes de finales de julio. En su primera entrevista, el pasado 14 de septiembre, reunió a un espectacular 17% de los espectadores que veían la televisión en aquel momento y venció a la entrevista que concedió Pedro Sánchez esa misma noche en El intermedio, que subió hasta un 12% de cuota.

Martes, 27 de octubre: Patrick Criado y Andrea Ros, con Karateca

Los actores Patrick Criado y Andrea Ros visitan el plató para presentar Karateca, la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el viernes 30 de octubre. La cinta cuenta la historia de perseverancia de Sandra Sánchez, la campeona olímpica de kárate española. La película se estrenará el próximo 30 de octubre en cines, aprovechando el puente que viviremos en España.

Miércoles, 28 de octubre: Dani Martín reaparecera tras la muerte de su padre

Dani Martín hablará del éxito de su gira 25 Put*s años, que le ha llevado por toda España y por Latinoamérica. El cantante presentará, además, el lanzamiento del disco físico 10 Noches en Madrid – 25 p*t*s años (en directo), una grabación de sus históricos conciertos en Madrid en los que llenó 10 noche enteras y se adelantó a figuras como Shakira o Bad Bunny, que le siguieron con residencias de conciertos en la capital.

Se trata, además, de su primera entrevista y aparición en público tras la muerte de su padre el pasado fin de semana. El madrileño tuvo que aplazar su concierto en Barcelona previsto este sábado y viajar para estar junto a su familia en estos duros momentos.

Melody cierra la semana el jueves 29 con El Huracán

Melody cierra la semana con más música. La cantante presentará su nuevo single, El Huracán, disponible desde el 23 de octubre y también hablará de la gira con la que recorre el país. Con esta visita de nuevo a Antena 3 confirma su mala relación con RTVE tras el fiasco de Eurovisión en 2025, aunque la canción Esa diva sigue siendo uno de sus grandes éxitos.