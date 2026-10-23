Audiencias ayer, 23 de octubre: ‘La Revuelta’ logra récord (33,9%) con su masaje a Sánchez

El jueves 22 de octubre quedará para el recuerdo por una nueva jugada de Pedro Sánchez, esta vez regalando un dato enorme de audiencia para La Revuelta. El programa de La 1 ofreció una entrevista que fue un ‘baño y masaje’ para el presidente del Gobierno, especialmente con la aparición de Candela Peña como una fan entregada después de que Broncano tratase de mantener un poco las formas. Esta edición especial de La Revuelta -que empezó más tarde de lo habitual y terminó al filo de la medianoche- marcó un 33,9% y 4.387.000 espectadores en La 1, el récord histórico del programa y lo más visto del día. Superó el 20,4% de la visita de Rosalía, hasta ahora su mejor dato. Pese a todo, el espacio de Broncano no hace tanto daño a sus rivales: El Hormiguero y Horizonte no bajaron del doble dígito y aguantaron muy bien el tirón, demostrando que tiene una enorme audiencia fiel que no cambia de canal ni en días así de señalados.

‘La Revuelta’ bate su récord con Pedro Sánchez

La emisión, que comenzó a las 22:02 horas, tuvo un total de 7.129.000 espectadores que la vieron al menos un minuto y aportó 6 puntos de cuota a La 1. El minuto de oro del día también fue de La Revuelta: a las 22:59 horas, 4.761.000 espectadores seguían el programa. Se trata de su mejor dato del año y de la temporada.

‘El Hormiguero’ y ‘Horizonte’ no sufren el efecto Sánchez

El Hormiguero, con Paco González como invitado, fue segundo en espectadores con un 11,4% y 1.539.000. En Cuatro, Horizonte marcó un 10,6% y 1.427.000 en la primera parte de su noche, lo que se conoce como Avance. Iker Jiménez y Pablo Motos pierden, es cierto, pero lo hacen mucho menos de lo que podía pensarse, lo que demuestra que La Revuelta robó espectadores a todas las cadenas, pero que hubo mucho público que no suele ver la televisión que ayer sí que conectó por la noche con TVE. Con estos datos, Motos y Jiménez pueden estar más que orgullosos, dado que su audiencia no les ha dado la espalda y se ha mantenido casi intacta en número de espectadores, el dato que indica que apenas perdieron audiencia.

Supervivientes All Stars Express sumó un 6,9% y 933.000 en la primera parte de la gala. Peor lo pasó El Intermedio (4,2% y 566.000), que perdió gran parte de su audiencia, y Cifras y letras (4% y 512.000), que también nota el efecto de Sánchez.

En la segunda parte de la noche, a partir de las 23 h, Telecinco se recuperó y la segunda parte de la gala de Supervivientes All Stars logró un buen 14,4% y 908.000, un dato que tiene mérito en una noche dominada por La 1. A continuación, El perro andaluz, de Manu Sánchez, con Ada Colau y Leire Martínez como invitadas, aprovechó muy bien la herencia de espectadores y también en La 1, sumó un 19,1% y 1.072.000 espectadores de media, aunque hay que aclarar que comenzó mucho más tarde de lo habitual y lo hizo casi a las 12 de la noche.

Las hijas de la criada se despidió de Antena 3 con un 9,5% y 862.000 para su capítulo final, cerrando una trayectoria más que satisfactoria. Pesadilla en la cocina, en laSexta, volvió a sufrir un jueves más y Alberto Chicote no pasó de un 2.8% y 250.000 espectadores de media con su visita al bar Avenida.

La 1 domina el día

La 1 fue la cadena más vista del día con un 18,2%, seguida de Antena 3 (12,9%) y las temáticas de pago (9,5%). Las autonómicas de FORTA quedaron sextas con un 7,7%. En el acumulado de octubre, La 1 lidera con un 13,2%, seguida de Antena 3 (12,4%) y las temáticas de pago (12,2%), por lo que la pública toma ventaja cuando quedan nueve días para cerrar el mes.

La opinión de la redacción

La jugada de Pedro Sánchez de regalar un dato histórico a La Revuelta no le ha salido tan bien como esperaba. Pese a los grandes números de David Broncano, no hay que olvidar que Horizonte y El Hormiguero apenas perdieron seguimiento gracias a que tienen una audiencia muy fiel. En cambio, Broncano y los suyos sufren cada vez que un evento importante -como los partidos de Champions de equipos españoles— coincide en su horario, dejando claro que los datos de la visita de Sánchez no se repetirán.