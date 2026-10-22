¿Sigue abierto el Bar Avenida de Granátula de Calatrava tras ‘Pesadilla en la cocina’? 

El Bar Avenida, en la localidad manchega de Granátula de Calatrava (Ciudad Real), es el negocio que visita esta semana Alberto Chicote en Pesadilla en la cocina. Después de su paso por El Loco, un local de copas en Madrid que quería convertirse en un restaurante vegetariano y que no salió del todo bien, el programa se traslada hasta Castilla-La Mancha. Tras su paso por el local, el chef y su equipo decidieron cambiarle el nombre a La Morenita, el apodo con el que llaman en el pueblo a Norma, la dueña, por su tono de piel y su origen. Así se encuentra después de los cambios.

Una madre al límite y una hija que no asume las riendas

Las tapas del Bar Avenida son tan abundantes como los problemas que arrastra el negocio. Al frente está Norma, una hostelera que reconoce sus dificultades para gestionar el local. Mientras otras prioridades ocupan buena parte de su atención, gran parte del peso recae sobre María, su madre, que compagina su trabajo en una residencia de ancianos con las horas que dedica a sacar adelante el restaurante. Junto a ellas trabaja Pili, cocinera, gran amiga de Norma y una figura muy conocida entre los vecinos de Granátula de Calatrava, que además suministra algunos de los productos del establecimiento a través de su propia tienda de ultramarinos.

La situación ha generado una dependencia que preocupa cada vez más a María. Después de años ayudando a su hija, su mayor deseo es regresar a casa al terminar la jornada y descansar tranquila, sabiendo que el negocio puede funcionar sin ella. Tras comprobar de primera mano cómo funciona el local durante un servicio, Chicote entiende hasta qué punto la dependencia de Norma hacia su madre condiciona el futuro del bar.

Dónde está y qué horario tiene

El local se debe buscar ahora bajo el nombre de La Morenita, nombre que mantiene meses después de la visita de Chicote y su equipo. El local está en la localidad de Granátula de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, cerca de la Plaza de la Constitución y de la iglesia de Santa María. Su horario es de 12 h a 16 h en horario de comidas y de 18 h a 00 h para las cenas.

Qué dicen los clientes

El local comenzó en 2023 bajo la dirección de Norma, por lo que ha heredado las reseñas de un mesón que había antes en el mismo local, en las que las contestaciones y las salidas de tono hacia los clientes eran habituales, por lo que es importante hacer caso a las opiniones recientes.

«Antiguo Bar Avenida. Comedor interior y algunas mesas en la terraza. El trato muy amable por parte del encargado. Pedimos una tortilla francesa con patatas y ensalada y una ensalada de tomate, burrata y mango», dice un cliente satisfecho, que confirma que algunos de los platos que propuso Chicote se mantienen en carta, algo que no siempre pasa.

«Somos grupo y nos han atendido de 10. Todo buenísimo sopa de picadillo caldereta y pan de Calatrava. Sitio perfecto», dice otra opinión reciente.

El local tiene una puntuación de 4,4 sobre 5 en Google Maps, aunque mantiene el histórico del antiguo mesón del que ya hemos hablado, por lo que esa puntuación no pertenece solo a Norma y su trabajo.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que el cambio de nombre a La Morenita es la apuesta más personal de Chicote en este programa: convierte el apodo de Norma en la marca del negocio y refuerza que sea ella quien dé la cara. Lo importante, más allá del nombre, es que logre liderar el local sin depender de su madre, que es lo que lleva años pidiendo María. Por lo visto en el programa es posible, pero no puede perder esta buena intención.