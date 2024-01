Esta es la increíble carne del Mercadona que es más sana que la ternera y es rica en proteínas

Si eres de los que les gusta comer carne, pero que también se preocupan por su salud y su forma física, quizás te interese conocer un producto que se vende en Mercadona y que tiene unas características sorprendentes. Se trata de una carne que es más sana que la ternera y que es rica en proteínas, lo que la convierte en un alimento ideal para los que buscan una dieta equilibrada y nutritiva. A continuación, te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre esta increíble carne de Mercadona, que además es muy fácil y rápida de preparar.

¿Te gustaría comer una carne que fuera más sana que la ternera, que tuviera más proteínas que un filete y que además fuera muy fácil y rápida de preparar? Pues existe y se vende en las neveras de Mercadona. Se trata del pollo desmenuzado, un producto que ha causado furor en las redes sociales gracias a un usuario de TikTok que lo ha recomendado como una opción ideal para los amantes de la alimentación y el fitness.

La increíble carne de Mercadona rica en proteínas

El pollo desmenuzado de Mercadona es el producto de Mercadona del que todo el mundo está hablando. No solo porque resulta el mejor para todo tipo de recetas, sino porque además, es el más sano. Esta carne se presenta en paquetes de 300 gramos y contiene solo dos ingredientes: pechuga de pollo y sal. No lleva ningún tipo de aditivo, conservante, colorante o saborizante artificial, lo que lo convierte en un alimento natural y saludable.

El pollo desmenuzado se elabora con pechugas de pollo seleccionadas, que se cuecen y se desmenuzan en trozos pequeños y jugosos. El resultado es una carne tierna, sabrosa y con una textura similar a la del pollo en tiras que también venden en Mercadona aunque mucho más fino y en mayor cantidad.

¿Qué beneficios tiene el pollo desmenuzado de Mercadona?

El pollo desmenuzado de Mercadona tiene varios beneficios para la salud y el bienestar. Entre ellos, destacan los siguientes:

Es rico en proteínas: el pollo desmenuzado aporta 30 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, lo que supone más que un filete de ternera, que suele tener entre 20 y 29 gramos de proteína por cada 100 gramos. Las proteínas son esenciales para el mantenimiento y el desarrollo de la masa muscular, así como para el funcionamiento de diversos órganos y sistemas del cuerpo.

Es bajo en calorías: el pollo desmenuzado tiene solo 134 calorías por cada 100 gramos de producto, lo que lo convierte en un alimento ideal para controlar el peso y evitar el exceso de grasa. Además, al ser bajo en hidratos de carbono y en grasas saturadas, ayuda a prevenir el colesterol y las enfermedades cardiovasculares.

Es fácil y rápido de preparar: el pollo desmenuzado se vende ya cocido y listo para consumir, por lo que solo hay que calentarlo unos minutos en el microondas, en el horno o en una sartén. Se puede comer solo o acompañado de otros ingredientes, como ensaladas, verduras, arroz, pasta, pan, tortillas, etc. Es una opción perfecta para los que no tienen tiempo o ganas de cocinar, pero que quieren comer sano y rico.

¿Qué opinan los usuarios del pollo desmenuzado de Mercadona?

El pollo desmenuzado de Mercadona ha sido todo un éxito en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde el usuario llamado @fitfoodmania lo ha dado a conocer a sus seguidores. En uno de sus vídeos, el tiktoker muestra el producto y lo describe como «un producto increíble para vagos y alto en proteínas». Además, lo recomienda como una alternativa a la carne picada, que suele tener más grasa y menos proteína.

El vídeo de Fitfoodmania ha tenido más de 41.000 reproducciones y muchos comentarios, la mayoría de ellos positivos y agradecidos por el descubrimiento. Muchos usuarios han afirmado que han probado el pollo desmenuzado de Mercadona y que les ha encantado, tanto por su sabor como por su facilidad de preparación. Otros han dicho que lo van a comprar y que lo van a incluir en sus recetas habituales.

El pollo desmenuzado de Mercadona se puede encontrar en las neveras de los supermercados de la cadena, junto a otros productos refrigerados como el jamón, el queso o los huevos. Su precio es de 4,35 euros por paquete, lo que supone unos 14,50 euros por kilo. Se trata de un precio bastante asequible, si tenemos en cuenta la calidad y la cantidad de proteína que ofrece el producto.

Si quieres probar el pollo desmenuzado de Mercadona, no dudes en acercarte a tu tienda más cercana y buscarlo en la sección de refrigerados. Seguro que te sorprende y te conquista por su sabor, su textura y su practicidad. Es una carne que es más sana que la ternera y que es rica en proteínas, ideal para cuidar tu alimentación y tu forma física. ¡No te quedes sin él!.