Esta famosa tienda española ha cerrado sus puertas en Valencia y su clientes están sin palabras

Valencia es una de las ciudades más importantes de España, tanto por su población como por su actividad económica y cultural. Su centro histórico y comercial alberga numerosas tiendas de todo tipo, que atraen a miles de clientes cada día. Sin embargo, recientemente, algunos de estos establecimientos han cerrado sus puertas, dejando a sus fieles compradores con la boca abierta.

¿Qué ha pasado con estas tiendas? Se trata de dos tiendas de moda muy conocidas y populares entre los valencianos, que pertenecen al mismo grupo empresarial una de las cuáles se ha despedido por un tiempo de sus clientes sin que estos no se lo puedan creer mientras que la otra anuncia reformas. Este grupo no es otro que Inditex, el gigante textil fundado por el multimillonario Amancio Ortega, que cuenta con marcas como Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Uterqüe y Lefties.

Esta famosa tienda ha cerrado sus puertas en Valencia

Inditex ha decidido aprovechar el final de las rebajas de enero, que suelen ser las más fuertes del año, para renovar dos de sus tiendas en la calle Colón, la principal vía comercial de la ciudad. Se trata de los locales de Bershka y Zara, que han cerrado temporalmente sus puertas para someterse a unas obras de reforma.

La tienda de Bershka se ubica en el número 26 de la mencionada calle Colón y ya está cerrada con un cartel de «cierre temporal». En el caso de Zara, se trata de la tienda del número 11 que si bien cubrió sus escaparates desde el pasado fin de semana, lo cierto es que el lunes 22 de enero abrió con normalidad (a pesar también de la celebración de San Vicente Mártir) dado que la reforma pasa solo por su fachada exterior.

Los clientes de estas tiendas han expresado su sorpresa y su curiosidad por ver cómo quedarán los nuevos espacios, pero en el caso de Bershka también su decepción por no poder comprar sus prendas favoritas durante el periodo de cierre. Sin embargo no podemos decir que la firma de moda juvenil no esté presente en la ciudad, teniendo en cuenta que en Valencia se ubican actualmente otras 4 tiendas Bershka.

¿Qué hay detrás de estas reformas?

Estas reformas forman parte de la estrategia de Inditex de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y de ofrecer a sus clientes una mejor experiencia de compra. El grupo invierte cada año una gran cantidad de dinero en renovar y ampliar sus tiendas, tanto en España como en el extranjero, para mantener su liderazgo y su prestigio.

Además, estas reformas coinciden con la reciente apertura de otra tienda del grupo en la misma calle Colón. Se trata de Lefties, la marca más económica de Inditex, que abrió sus puertas en octubre del año pasado en el número 1. El local, que antes ocupaba Sfera, tiene una superficie de 5.500 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, y compite directamente con Primark, que tiene una tienda de similar tamaño en un pasaje cercano.

Lefties ha sido todo un éxito desde su inauguración, y se ha convertido en uno de los establecimientos más concurridos de la calle. Su oferta de moda a precios bajos ha seducido a muchos clientes, especialmente en la pasada Navidad, cuando las ventas se dispararon. Además, compite directamente con Primark que cuenta con un local de tamaño similar en la misma zona de compras.

¿Qué podemos esperar de la renovación de Berhska?

Aunque Inditex no ha revelado los detalles de las reformas de Bershka, se espera que las tienda vuelvan a estar 100% operativa y reabra sus puertas en las próximas semanas, con un aspecto renovado y más atractivo. Seguramente, las tiendas contarán con más espacio, más luz, más tecnología y más variedad de productos, para satisfacer las necesidades y los gustos de los clientes.

Inditex sigue apostando por Valencia como una de sus plazas fuertes, y no duda en invertir en sus tiendas para mantener su posición de liderazgo. El grupo sabe que la competencia es cada vez más fuerte, y que los clientes son cada vez más exigentes, por lo que no se conforma con lo que tiene, sino que busca mejorar constantemente.

Así que, si eres un fan de estas tiendas, no te desesperes por el cierre temporal, y prepárate para disfrutar de unas tiendas más bonitas, más cómodas y más completas. Y si no lo eres, quizás sea el momento de darles una oportunidad y descubrir todo lo que tienen que ofrecerte.

Nuevas aperturas de Inditex

Solo en 2023 Inditex abrió más de una decena de tiendas Lefties y Zara en nuestro país, una de las últimas además en Madrid, en el centro comercial Parquesur de Leganés. Pero además para este 2024, el buque insignia que es Zara tiene previsto también aterrizar en la antigua sede de la CAI, en pleno el paseo Independencia de Zaragoza, en el que además se ubicarán viviendas de lujo y una zona comercial de más de 5.400 metros cuadrados. Será el Zara más grande de la ciudad e incluirá además a Zara Home.