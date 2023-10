¿Eres autónomo? Hacienda vigila tu correo electrónico y te contamos cómo y por qué

El autónomo es vigilado por Hacienda en España que está centrándose en pequeñas y medianas empresas en sus inspecciones. Los agentes de este organismo oficial están muy pendientes de los movimientos que intentan sobrevivir a estos tiempos de crisis. No es fácil tener una empresa, como tampoco lo es mantenerla. Ante una presión fiscal cada vez más elevada y una Agencia Tributaria que incluso es capaz de entrar en tu ordenador, en busca de cualquier prueba que sea la base de un fraude o facturas que no se han contabilizado. Esto es lo que dice la ley al respecto.

Hacienda vigila tu correo eléctrico y te contamos cómo y por qué

Hacienda está muy pendiente de los movimientos de las empresas de nuestro país y lo hace de tal forma que nos puede acabar costando muy caro. Cada pequeño movimiento extraño es analizado con lupa por unos agentes que no dudan en usar todas sus armas para determinar qué es lo que está pasando.

En primer lugar, debemos saber que, aunque sean de Hacienda sin una autorización no pueden entrar. Imaginar que llega un inspector a nuestra casa en caso de teletrabajar, en ese caso, no debemos o no tenemos la obligación de dejarlo entrar. Sin una orden emitida por un juez no tiene derecho a tocar nada de nada.

En caso de llegar con una orden, debe especificar qué es lo que puede hacer o no. Es decir, en el caso de los correos eléctricos es una parte muy personal que goza de una cierta privacidad. Pero con excepciones, es decir, si el correo es objeto de un posible delito, el juez es el que autoriza que el agente pueda descargar lo necesario para su investigación.

En general, Hacienda realiza un requerimiento, en el que se pide a la persona que entregue determinada documentación, facturas para poder repasar la contabilidad o detectar cualquier posible error. Rara vez se personan en el propio negocio sabiendo que es anticonstitucional acceder a él.

Es decir, la constitución que es la norma máxima protege los espacios privados de cada persona, para que nada pueda afectarle o haya ningún problema, se debe proteger esta privacidad por ley. Son pocas las excepciones en las que se sobrepasa esta ley y en este caso es algo que llega acompañado de la orden de un juez y hasta por agentes de la autoridad.