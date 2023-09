Las enfermedades por las que podrías cobrar una pensión por incapacidad permanente

La pensión por incapacidad permanente sólo se cobra ante unas enfermedades que justifican que esa persona no puede trabajar. Este tipo de incapacidad se concede de forma excepcional y supone el fin de la etapa laboral. Se tenga la edad que se tenga, la persona cobrará un dinero hasta el fin de sus días para que pueda sobrevivir y tener una vida digna. Una pensión que supondrá una red de seguridad ya que no dispone de la posibilidad de seguir trabajando. La pensión por incapacidad permanente solo se cobra por estas enfermedades.

Tener estas enfermedades no implica que la Seguridad Social otorgue directamente una pensión. Un tribunal médico debe evaluar el estado de la persona para saber si puede o no trabajar. Con una edad de jubilación que se retrasa, no es de extrañar que nos enfrentemos a alguna de ellas durante una vida laboral que puede verse truncada. Si tienes alguna de estas enfermedades vas a poder cobrar una pensión por incapacidad permanente.

Agorafobia

Alcoholismo

Alzheimer

Ansiedad

Aneurisma

Apnea del sueño

Arteriosclerosis

Artritis

Artritis reumatoide

Asma

Problemas y enfermedades de caderas

Cáncer

Cardiopatías

Enfermedad en los codos

Colitis ulcerosa

Charcot-Marie-Tooth

Demencia

Depresión

Dermatitis

Desprendimiento de retina

Enfermedad de Behcet

Enfermedad de Crohn

Epilepsia

Enfisema Pulmonar

Enfermedad de Perthes

Enfermedad de pies

Enfermedad de manos

Esclerosis Múltiple

Esclerosis Lateral Amiotrófica

Esquizofrenia

EPOC

Espondilitis Anquilosante

Fibromialgia

Fatiga Crónica

Glaucoma

Gonartrosis

Hernia Cervical

Hipoacusia

Hipertensión pulmonar

Enfermedad del hombro

Ictus

Infarto agudo de miocardio

Insuficiencia mitral

Insuficiencia renal crónica

Ludopatía

Lumbalgia

Lupus

Miastenia Gravis

Migraña

Neuropatía

Neuropatía óptica

Obesidad mórbida

Pancreatitis

Parkinson

Pérdida de visión

Síndrome de Arnold Chiari

Síndrome de Burnout

Sarcoidosis

Sensibilidad química

Síndrome de cola de caballo

Síndrome de Lambert-Eaton

Síndrome de Ménière

Síndrome de Wolf-Parkinson-White

Taquicardias

Tetralogía de Fallot

Trasplante de riñón

Trastorno bipolar

Traumatismo craneoencefálico

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

Trastorno de estrés postraumático

Uveítis

El primer paso es mientras se está de baja de la empresa, evaluar si se puede seguir trabajando o no. Son enfermedades que pueden ser más o menos intensas y que dependen de la persona. Alguna de estas enfermedades quizás a lo largo de la vida no se diagnostique o simplemente aparezcan de forma inesperada sin apenas síntomas. Un médico es el que debe determinar la capacidad de la persona para poder trabajar o no.