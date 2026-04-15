El gas europeo acaba de atravesar uno de los episodios «más violentos en tres años». Así lo consideran los mismos expertos que auguran un invierno especialmente frío a consecuencia de la guerra en Irán. Concretamente, con la vista puesta en los futuros del gas, desde el verano de 2026 y hasta completar 2028, prevén que su precio se mantendrá en máximos históricos.

La lectura es «inequívoca» para los técnicos: «El gas ya no está barato y ningún producto queda al margen del shock». Al riesgo geopolítico se habría sumado el daño por el ataque iraní al complejo de Ras Laffan, un Ormuz que se mantiene cerrado para el 90% de todos los buques, una Europa con los almacenamientos en el 28,9% de su capacidad y un mercado financiero ajustando las posiciones especulativas.

En este contexto, en apenas tres semanas el gas ha perdido un tercio de su valor y aunque actualmente cotiza en los 43,60 euros se ha mantenido inmerso en una corrección constante a consecuencia de la guerra Estados Unidos e Irán.

La factura de la luz, más cara en verano

La consultora energética Tempos destaca que el pool eléctrico español «ha ignorado los últimos desajustes del mercado» provocados por la amenaza del cierre total del estrecho de Ormuz.

En este sentido, el sector prevé mantener la factura de la luz por debajo de los 30 euros el megavatio hora hasta el próximo mes de junio, independientemente de cómo transcurra el conflicto.

La combinación de la fotovoltaica, la hidráulica y una demanda contenida estaría ofreciendo puntualmente una protección estructural para el mix eléctrico español.

Sin embargo, a partir de junio, cuando caiga la eólica y la energía solar no sea capaz de cubrir por sí sola el anochecer con una demanda creciente, los ciclos de gas volverán a entrar en juego para fijar los precios. En ese punto, lo que ocurra en el estrecho de Ormuz volverá a ser clave para la factura de la luz.

Si el tráfico se mantiene cerrado y los metaneros paralizados, el mercado del gas podría escalar entre los 60 y 80 euros el megavatio hora, con picos de hasta los 100 euros dependiendo de la presión sobre los inventarios.

En ese contexto, los precios del pool podrían acercarse en el mes de junio hasta los 75 euros y a superar los 90 euros el megavatio hora en julio y agosto.

Desde la consultora energética Tempos Energía señalan que este escenario supondría «multiplicar los precios por dos y medio de un mes a otro y por tres desde la primavera al corazón del verano», apunta Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos y CEO de la consultora.

Ante esta situación, el mercado del comercio del gas se consolidaría en la banda de los 35 y 40 euros el megavatio hora, lo que se traduciría en un junio cotizando en el rango de los 50 y 55 euros el megavatio hora y para julio y agosto se apoyaría en los 70 y 75 euros el megavatio hora.

Apunta el experto que, aun en el mejor de los escenarios y con «los meses de verano entre un 25 y un 30 por ciento más competitivos que con Ormuz cerrado, seguirán costando entre dos veces y medio más que en primavera», reflexiona Aceituno.