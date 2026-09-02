El Gobierno de Portugal decidirá en las próximas semanas si vende la aerolínea TAP al Grupo Lufthansa, a Air France-KLM o, por el contrario, si lo mejor es abrir una ronda final para recibir mejores y últimas ofertas. De esta forma, la venta del 44,9% de la compañía lusa pasa a la fase final tras entregar la estatal Parpública la descripción y evaluación de las ofertas vinculantes.

El siguiente paso es que el Ejecutivo portugués examine este informe en un consejo de ministros antes de elegir a un comprador en las próximas semanas. De ahí podría salir, sin embargo, la necesidad de recibir más ofertas.

«El Gobierno analizará ahora el documento y emitirá un comunicado al respecto a su debido tiempo, con el fin de hacer avanzar el proceso», según un comunicado del Ministerio de Hacienda luso recogido por Bloomberg. Ambos licitadores han puesto encima de la mesa planes de invertir en TAP y expandir la compañía.

Por un lado, Lufthansa ha insistido en su presencia en Portugal, iniciando en junio la construcción de unas instalaciones cerca de Oporto para reparar piezas de motores y componentes de aeronaves. Por otro lado, Air France-KLM se ha comprometido a desarrollar nuevas instalaciones de mantenimiento en el país vecino si resulta adjudicataria.

La venta de TAP

El proceso de venta parcial de TAP, relanzado por el Gobierno en 2025, se redujo finalmente a dos candidatos tras la retirada del grupo IAG, propietario de Iberia, Vueling o British Airways.

IAG justificó su retirada alegando que, en cualquier proceso de adquisición, necesita una vía para alcanzar la propiedad total con el fin de poder gestionar y transformar el negocio.

Este mismo lunes, TAP ha anunciado unas pérdidas netas de 99,2 millones de euros durante la primera mitad de 2026, al dispararse un 40,3% interanual debido al aumento del precio de los combustibles, pese a registrar un nuevo récord de ingresos y pasajeros.

La primera mitad del año también estuvo marcada por la finalización del Plan de Reestructuración y el lanzamiento del nuevo Plan Estratégico 2026-2035, que guiará el desarrollo de la compañía durante la próxima década.

Este plan está basado en el crecimiento de las rutas de largo radio, la diferenciación del producto, la ampliación de las fuentes de ingresos adicionales y la transformación digital impulsada por el Programa Horizon.