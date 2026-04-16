Es oficial: las empresas tendrán que compensar los días festivos que caigan en sábado este 2026

En todas las comunidades autónomas españolas hay 14 días festivos obligatorios para todos los trabajadores. De esos 14, son 8 de carácter nacional y el resto exclusivos, dependiendo de cada comunidad o provincia. Aunque se esperan como agua de mayo estos días, si caen en sábado, se solían considerar como festivos perdidos.

Salvo que nuestra jornada laboral semanal también incluyese los sábados, cada año que caía un día festivo en el penúltimo día de la semana nos daba una rabia bastante grande por perderlo. Sin embargo, diversas sentencias del Tribunal Supremo han fallado a favor de los trabajadores y sus descansos obligatorios Estas sentencias indicaban que, si cualquiera de los días festivos del año, bien nacional o internacional, cae en sábado, día de descanso obligado de los trabajadores, las empresas se verán obligadas a compensar dichos días mediante un día extra de vacaciones.

El Tribunal Supremo se basa en que los trabajadores tienen un derecho obligatorio a disfrutar de estos 14 días festivos, independientemente de si caen entre semana o si caen los sábados o domingos. Es decir, los contribuyentes no pueden perder un día de descanso aunque caiga en sus descansos de fin de semana. Así todos los empresarios disfrutan de los mismos días de descanso laboral anualmente, sin importar qué tipo de jornada realicen.

De esta manera, las empresas están obligadas a compensar estos festivos que caen en sábado de la manera que tengan pactada con sus trabajadores o según lo que diga el convenio de cada gremio, bien sea pagando las horas de descanso perdidas u otorgando un día extra de descanso en las vacaciones anuales. En definitiva, si algún festivo de este año cae en sábado —como es el caso del 15 de agosto—, no te preocupes porque no lo vas a perder; tu empresa ha de compensártelo de alguna manera.