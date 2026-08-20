La compañía O2 ofrecerá a sus clientes de Solo Fibra y convergentes sin televisión la posibilidad de contratar la OTT de Movistar Plus por 6 euros al mes a partir de este jueves como paquete adicional, según ha informado a través de un comunicado. Esto contrasta con los habituales 9,99 al mes. Así, los usuarios que elijan esta opción podrán disfrutar de un catálogo completo de más de 80 canales que incluyen cine, series, programas y documentales, todos los originales de Movistar Plus y la mejor producción internacional.

Además, los clientes podrán acceder a bastante contenido deportivo como el partido el mejor partido de cada jornada de Champions y Premier League, y las grandes citas del tenis, Euroliga, pádel, golf, rugby o atletismo.

Por otro lado, a partir de este 20 de agosto, O2 también llevará a cabo una ampliación de su programa de dispositivos con beneficios a más tarifas, algo que también disfrutarán sus usuarios.

De este modo, los clientes con tarifas a partir de 40 euros al mes podrán acceder a una selección de dispositivos desde 0 euros, con envío gratuito, sin permanencia y con 4 años de garantía. Así, entre los dispositivos que podrán añadir a su tarifa desde 0 euros estará el Samsung Galaxy A17, primer terminal 5G que ofrece O2 a 0 euros.

Novedades de O2

El director de O2, Mariano Domecq ha destacado que «con estas novedades» pretenden «avanzar en nuestro reto indiscutible de ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales» y reforzar su «compromiso con el cliente al ofrecerle una serie de beneficios adicionales en reconocimiento a su confianza».

Estas novedades se suman a la reciente incorporación de una nueva tarifa móvil con 15 GB por 5 euros al mes que O2 ofrece desde el 18 de agosto. Al igual que el resto de tarifas móviles, también incluye llamadas y SMS ilimitados a fijos y móviles nacionales y cuenta con una amplia cobertura 5G de Movistar que llega a más del 95% de la población.