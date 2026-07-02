Ángel Simón ha consolidado definitivamente su liderazgo al frente de Indra. La Junta General de Accionistas ha ratificado al presidente con un respaldo del 98,08% de los votos. Es uno de los mayores apoyos registrados en la historia reciente de la compañía, antes de que el Consejo de Administración aprobara una profunda reorganización interna que deja plenamente consolidado el nuevo núcleo de poder impulsado por la SEPI.

Dicho de otra manera, Simón ha logrado cambiar los puestos de poder y las convicciones para granjearse el mayor apoyo que ha conseguido ningún presidente en Indra desde hace más de 16 años.

El resultado de la votación refleja un apoyo prácticamente unánime del capital presente en la junta. Apenas un 1,89% votó en contra de la ratificación de Simón como consejero y las abstenciones fueron testimoniales, del 0,02%. Un respaldo que contrasta con el obtenido por otros presidentes de la compañía en los últimos 15 años y que únicamente queda ligeramente por debajo del 98,49% con el que fue nombrado Ángel Escribano en 2025.

En comparación, Marc Murtra obtuvo un 78,42% en su reelección de 2024 y un 90,89% en 2021, mientras que Fernando Abril-Martorell recibió un 91,84% en 2015 y un 80,91% en 2018. Incluso Javier Monzón fue reelegido en 2011 con un 78,65%.

La contundencia del respaldo accionarial no sólo avala la nueva etapa iniciada tras la salida de Ángel Escribano de la presidencia, sino que (sobre todo) evidencia que el bloque formado por la SEPI y el resto de accionistas de referencia mantiene un control prácticamente absoluto sobre la gobernanza de la compañía.

En la misma Junta, Josep María Recasens también recibió un respaldo abrumador para su nombramiento como consejero ejecutivo, con un 99,10% de votos favorables, consolidando así el tándem que dirigirá la empresa en esta nueva etapa.

Reorganización inmediata del poder

La demostración de fuerza no terminó con la junta. Horas después, el Consejo de Administración aprobó una amplia reorganización de su estructura interna que concentra el poder ejecutivo en torno al nuevo equipo directivo.

El Consejo acordó reelegir a Josep María Recasens como CEO y delegar en él todas las facultades ejecutivas permitidas por la legislación y por el Reglamento del Consejo. Paralelamente, fusionó las antiguas comisiones de Auditoría y Sostenibilidad en un único órgano y unificó también la Comisión Delegada Ejecutiva y la Comisión de Estrategia, creando una nueva Comisión Ejecutiva y de Estrategia.

Ese nuevo órgano estará presidido por Ángel Simón, con Recasens como vicepresidente, convirtiéndose en el principal centro de decisión de la compañía para las cuestiones estratégicas y de gestión diaria. Junto a ellos se sentarán la consejera independiente Virginia Arce Peralta y el consejero dominical Juan Moscoso del Prado Hernández.

Al mismo tiempo, el Consejo reorganizó también la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, en la que seguirá presente Jokin Aperribay como consejero dominical junto a varios consejeros independientes, manteniendo así la presencia de los principales accionistas en otro de los órganos clave de la sociedad.

Respaldo histórico para la nueva etapa

Los porcentajes obtenidos por Simón y Recasens reflejan una situación poco habitual en una empresa cotizada del tamaño de Indra. Con un quórum de asistencia del 69,34% del capital social, ambos nombramientos han salido adelante con apoyos cercanos a la unanimidad entre los accionistas presentes, dejando sin capacidad de influencia a cualquier oposición significativa.

La fotografía que deja la junta y el posterior consejo dibuja una estructura de poder completamente alineada con el nuevo proyecto de la compañía. El presidente cuenta con uno de los mayores respaldos de la historia de Indra; el consejero delegado obtiene incluso un apoyo superior y las principales comisiones del Consejo quedan reorganizadas bajo el liderazgo del nuevo equipo gestor.