Indra prepara el fichaje de Gonzalo Mateo-Guerrero para allanar su entrada en el capital de Navantia

La incorporación de Gonzalo Mateo-Guerrero, actual responsable de Operaciones de Navantia, se analiza en la SEPI, enmarcada dentro de una operación mucho más amplia que contempla la adquisición de Navantia Sistemas y la entrada estable de Indra en el grupo naval.

Indra ha puesto en marcha una operación estratégica que va mucho más allá del fichaje de un directivo. La compañía presidida por Ángel Simón trabaja en la incorporación de Gonzalo Mateo-Guerrero, actual responsable de Operaciones de Navantia, para reforzar, en principio, su dirección de Defensa, en un movimiento que constituye el primer paso de una hoja de ruta diseñada para estrechar definitivamente la relación entre ambas empresas públicas.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la SEPI, la incorporación de Guerrero se encuentra precisamente sobre la mesa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, accionista de referencia tanto de Indra como de Navantia. Será la SEPI la que deba valorar este movimiento antes de que puedan desencadenarse los siguientes pasos previstos.

El objetivo de fondo va mucho más allá del relevo de un directivo. La estrategia que se estudia contempla que Indra termine adquiriendo Navantia Sistemas, la división tecnológica del grupo naval, una operación que permitiría posteriormente la entrada de Indra como socio permanente dentro del propio capital de Navantia, reforzando así el proceso de consolidación de la industria española de Defensa impulsado en los últimos años, y dando paso a capital privado, pero de forma controlada, como buscaba Navantia.

La operación encajaría con la estrategia de convertir a Indra en el gran integrador tecnológico de la Defensa española, concentrando capacidades que actualmente permanecen repartidas entre distintas compañías públicas.

Navantia Sistemas, una pieza estratégica

Dentro de ese diseño industrial, Navantia Sistemas constituye uno de los activos más codiciados del sector.

La división concentra buena parte del conocimiento tecnológico de la compañía naval en ámbitos como los sistemas de combate, la integración de sensores, radares, comunicaciones, mando y control o soluciones electrónicas para buques militares. Su participación resulta clave en algunos de los principales programas internacionales desarrollados por Navantia.

La integración de estas capacidades dentro de Indra permitiría generar importantes sinergias con los negocios de electrónica, radares, guerra electrónica, mando y control y digitalización militar que ya desarrolla la compañía.

Además, la complementariedad entre ambas empresas facilitaría que España dispusiera de un único gran campeón nacional capaz de competir con mayor tamaño en los grandes programas europeos de Defensa, una aspiración que lleva tiempo analizándose tanto dentro del sector como en el ámbito gubernamental.

La eventual entrada de Indra en el capital de Navantia supondría, además, consolidar una colaboración que durante los últimos años se ha intensificado en múltiples proyectos nacionales e internacionales.

La trayectoria de Gonzalo Mateo-Guerrero

El elegido para iniciar esta nueva etapa sería Gonzalo Mateo-Guerrero, uno de los directivos con mayor peso dentro de Navantia.

Actualmente ocupa la dirección de Operaciones de la compañía y ha desarrollado buena parte de su carrera en programas internacionales de elevada complejidad, especialmente vinculados al negocio naval militar.

Entre los hitos más relevantes de su trayectoria destaca su participación en el programa de construcción de las corbetas para Arabia Saudí, considerado uno de los mayores contratos internacionales logrados por la industria española de Defensa durante las últimas décadas.

Ese proyecto permitió consolidar la presencia de Navantia en Oriente Medio y abrió nuevas oportunidades comerciales para la industria española en la región, convirtiéndose en una referencia dentro del sector.

Precisamente ese conocimiento de los grandes programas internacionales, su experiencia en gestión industrial y su estrecha relación con el mercado saudí figuran entre los principales atractivos que Indra busca incorporar a su estructura directiva.

Las fuentes consultadas señalan que la incorporación todavía debe superar el análisis interno de la SEPI, que estudia tanto el movimiento de Mateo-Guerrero como el encaje del futuro proceso de integración entre ambas compañías.