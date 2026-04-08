Nomadar reconoce negro sobre blanco en su informe anual remitido a la SEC que mantiene conflictos de interés reales y aparentes con el Cádiz CF y su vicepresidente, Rafael Contreras, en una estructura empresarial donde el club gaditano y su entorno ejercen un control prácticamente total. El documento, correspondiente al ejercicio 2025, detalla una red de relaciones societarias, financieras y operativas que sitúan a la compañía bajo la influencia directa de su principal accionista.

El reconocimiento no es menor. La propia empresa admite que su consejero delegado, Rafael Contreras, ocupa simultáneamente cargos en el Cádiz CF, al tiempo que ambas entidades mantienen acuerdos económicos entre sí. Este solapamiento de funciones y relaciones comerciales es, según el propio informe, fuente de posibles conflictos en la toma de decisiones, tanto en operaciones presentes como futuras.

Control total desde el entorno del Cádiz CF

El documento revela que Sport City Cádiz S.L. ostenta el 89,99% del poder de voto de Nomadar, gracias a su participación en acciones con derechos privilegiados. Esta sociedad, vinculada directamente al Cádiz CF, no solo domina el capital, sino que también controla las decisiones estratégicas de la compañía.

La estructura accionarial incluye, además, la existencia de acciones de clase B con derechos especiales de voto, lo que refuerza aún más el control del accionista mayoritario sobre el conjunto de la empresa. En la práctica, esto implica que otros accionistas quedan relegados a un papel residual en la gobernanza.

El propio Cádiz CF figura también como accionista directo, consolidando así un esquema en el que el club y su entorno concentran tanto la propiedad como el poder de decisión. Este modelo, habitual en compañías diseñadas para blindar el control, limita la capacidad de influencia de terceros y reduce los contrapesos internos.

Operaciones cruzadas

Más allá de la estructura societaria, el informe detalla múltiples operaciones entre Nomadar y entidades vinculadas al Cádiz CF. Entre ellas, destaca la cesión de un préstamo participativo de aproximadamente 7,9 millones de euros, en el que la compañía pasa a ocupar la posición de prestamista, mientras que el entorno del club sigue implicado en la operación.

Como contraprestación, Nomadar emitió acciones a favor del Cádiz CF y se comprometió a realizar pagos adicionales, lo que evidencia una relación financiera directa entre ambas partes. A ello se suma un acuerdo marco por el que el club proporciona servicios deportivos, como entrenadores, integración de jugadores en sus equipos y organización de partidos.

La dependencia no se limita al ámbito deportivo. Nomadar también ha firmado contratos de arrendamiento con Sportech, su principal accionista, para el uso de terrenos en España. Esta relación circular (accionista, proveedor y arrendador) refuerza la integración entre las distintas sociedades del grupo.

En este contexto, la propia compañía reconoce que tanto Cádiz CF como su consejero delegado pueden verse afectados por conflictos de interés en las decisiones que involucren a estas entidades.

Riesgos internos y de gobernanza

El informe también recoge advertencias sobre el sistema de control interno de la compañía. Nomadar reconoce la existencia de posibles deficiencias en sus mecanismos de supervisión financiera, así como riesgos asociados a la capacidad de registrar y reportar información de manera fiable.

Aunque este tipo de advertencias es habitual en documentos de este tipo, en este caso adquiere mayor relevancia al combinarse con una estructura de control altamente concentrada y con múltiples operaciones vinculadas entre partes relacionadas.

El resultado es una compañía donde el poder está fuertemente centralizado, las relaciones comerciales se producen dentro del propio perímetro societario y los mecanismos de control se reconocen como potencialmente vulnerables. Todo ello, además, con el aval de un documento oficial presentado ante el regulador estadounidense.