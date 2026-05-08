El holding de aerolíneas IAG, dueña de Iberia, Vueling o British Airways, disparó un 77,3% su beneficio operativo en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 351 millones de euros, según ha publicado este viernes a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por su parte, el beneficio después de impuestos fue de 301 millones de euros hasta marzo, un 71% más en términos interanuales.

El grupo ha sido capaz de esquivar el conflicto de Oriente Medio, puesto que tan sólo tenía un 3% de su capacidad expuesta a la región del Golfo antes del inicio de la guerra de Irán. En ese sentido, el holding logró unos ingresos de 7.181 millones de euros, un 2% más, de los que 6.226 millones provenían por ingresos del pasaje.

Según ha comentado su consejero delegado, Luis Gallego, IAG se encuentra en una posición «única» para hacer frente a las dificultades actuales surgidas a raíz de la guerra, gracias a su «posición de liderazgo en diversos mercados», «marcas sólidas», unos márgenes «estructuralmente elevados» y un balance «sólido».

Sin embargo, de cara a todo este año, el directivo ha reconocido que el impacto del aumento del precio del queroseno «inevitablemente» provocará unos beneficios inferiores a los previstos inicialmente para 2026.

La cobertura del queroseno en el grupo es del 70% para lo que resta de año. Aunque, según la curva de combustible a fecha de 5 de mayo de 2026, incluyendo posiciones de cobertura y los costes de sostenibilidad, el coste de combustible ascendería a aproximadamente 9.000 millones de euros.

En este contexto, IAG ha señalado que la capacidad será inferior al aumento del 3% previsto en los resultados anuales presentados en febrero, como consecuencia de las medidas adoptadas. En la actualidad, el holding prevé aumentar la capacidad alrededor del 1% en el segundo trimestre y alrededor del 2% en el tercer trimestre.

Resultados de IAG

Por otro lado, el grupo espera generar un flujo de caja libre significativo durante el año, pero, dado el impacto del conflicto, este será inferior a los aproximadamente 3.000 millones de euros estimados anteriormente. Ahora estima que la inversión en inmovilizado ronde los 3.500 millones de euros.

Además, las aerolíneas del grupo (British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level) transportaron a 26,3 millones de pasajeros entre enero y marzo, un 0,8% más, mientras que la capacidad se mantuvo estable, con un leve aumento del 0,2%, limitado por la guerra.

Durante el primer trimestre, se entregó un Airbus A321XLR a Aer Lingus (el avión no se financió y se mantiene libre de cargas), mientras que la compañía también ejerció opciones de compra de 10 aviones de la familia Airbus A320neo para su entrega en 2030 y de 10 aviones Boeing 737 para su entrega en 2028 y 2029.

«Los pedidos proporcionarán flexibilidad para la sustitución o el crecimiento en el corto radio y se asignarán dentro del Grupo en una fecha más próxima a la entrega», ha destacado Gallego.

En 2025, la matriz de las españolas Iberia y Vueling registró un beneficio después de impuestos récord de 3.342 millones de euros, lo que supuso un 22,3% más que un año antes.