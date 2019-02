Torres (BBVA): “FG es íntegro, exigente, con un espíritu incansable y ha sido todo un ejemplo”

Carlos Torres, flamante presidente de BBVA, se ha defendido este viernes, durante la presentación de los resultados anuales 2018, de las acusaciones que apuntan a la contratación, por parte de Francisco González, de los servicios de Villarejo para frenar el asalto de Sacyr al banco. La conclusión que ha hecho el nuevo líder de la entidad es que "hay cosas que se dicen que no son verdad, BBVA es y será un banco honesto".

“FG transmite una conciencia muy tranquila y dice que no sabía nada de las irregularidades que se transmiten en los medios”, ha explicado Torres, que ha dicho que, aunque le gustaría contar cómo fue el clima del Consejo que se celebró este jueves, no puede “por obligación”. “Nunca comentamos lo que pasa en el Consejo. No puedo hablar de la sesión ni de las deliberaciones que tuvieron lugar ahí“, ha subrayado. “Yo creo a Francisco González”, ha insistido varias veces.

“He trabajado mano a mano con FG en los últimos diez años. Hemos tomado decisiones difíciles y, durante esos años, FG me ha demostrado un enorme liderazgo, es íntegro, trabajador y exigente, con un espíritu incansable, que ha sido todo un ejemplo. Ha sido un visionario, como evidencia la hemeroteca”, ha continuado diciendo Torres, que ha aprovechado para “contar un poco nuestro esfuerzo para investigar, con todo el rigor y con toda la diligencia, de una manera exhaustiva, cuál es la verdad de todo lo que se está publicando”.

“De ser cierto todo lo que se está publicando, estaríamos hablando de cuestiones muy graves que son diametralmente opuestas a lo que este banco representa, a nuestros valores y a la ética del BBVA“, ha afirmado Torres, que recuerda que “somos un banco con unos valores fuertes, de futuro, que venimos hablando de ellos de una manera insistente. Es nuestro ADN. Las conductas que se describen en esas noticias, si es que son ciertas, sólo se pueden calificar como lo estoy haciendo”.

“No se ha constatado que sean verdad estas noticias, en algunos casos las cosas que se dicen no son verdad y en otras son conjeturas que empiezan a darse por verdad, cosas que no han sido constatadas, y muchas veces con juicios de valor a los que se le dan apariencia de hechos”, ha insistido Torres.

“Es un momento de investigar, no de prejuzgar, con la mayor rapidez. Queremos esclarecer los hechos cuanto antes pero sin llegar a conclusiones precipitadas. Tenemos que actuar con la prudencia que siempre nos ha caracterizado”, ha afirmado el presidente de la entidad, que recuerda que “el contexto que nos trae hasta aquí son las noticias que surgen en mayo del 2018, que hablan de pagos de BBVA al grupo Cenyt, y es entonces cuando se abre una investigación, de las muchas que hacemos en el grupo”.

“Hablamos de una relación que se remonta a quince años atrás, lo que hace difícil encontrar cierta documentación. Hemos contratado a Garrigues, y se comprobó que efectivamente Cenyt había prestado diversos servicios a BBVA, ahora bien, no se ha encontrado hasta la fecha las comunicaciones que los medios han publicado a partir del 9 de enero. Todo esto ha cambiado la dimensión de lo que hay que investigar. Hemos decidido ampliar el alcance de la investigación y los recursos dedicados”, continúa Torres.

“Garrigues dirige la investigación y lidera el proceso, hemos sumado a Uría como asesor legal. Y hace una semana hemos decidido que PWC lleve los trabajos de investigación para Garrigues. La investigación se está haciendo por estos terceros”, ha explicado el presidente de BBVA, para quien es muy importante la colaboración de PWC: “La investigación no es fácil, es muy extensa, hay que remontarse a quince años atrás, y hablamos de unos volúmenes de información muy amplios, hablamos de millones de documentos y folios. Lo queremos hacer de la manera más rápida posible, pero hablamos de un volumen de información que nos llevará meses inspeccionar”.

“El caso se va a judicializar y, si es así, habrá una investigación más extensa. Entrarían en casos que nosotros no podemos entrar, lo que no podemos hacer nosotros es investigar la información que no está en nuestro poder. Si se judicializa, habrá más luz sobre el asunto”, ha concluido Torres sobre el ‘caso FG’, que ha recordado, por último que “BBVA es y seguirá siendo un banco honesto”.

Resultados

BBVA obtuvo un beneficio neto de 5.324 millones de euros en 2018, un 51,3% más que un año antes. El resultado fue posible gracias a las plusvalías por la venta de su negocio en Chile y a pesar de la caída de la lira turca y las dificultades en Argentina. Estas cuentas son las últimas que presenta la entidad financiera bajo el mando de Francisco González, que en 2019 ha cedido el testigo de la presidencia del banco a su sucesor, Carlos Torres Vila.

El impulso de los ingresos recurrentes, la contención de gastos y los menores saneamientos contribuyeron también al alza de los beneficios, en línea con las previsiones del mercado, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).