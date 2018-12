BBVA igualará en empleados en España a Santander y Caixa tras las salidas de 2019

El panorama de las plantillas de los grandes bancos españoles cambiará el año que viene tras los ajustes anunciados en dos de los tres bancos españoles que más empleados tienen: CaixaBank y Banco Santander

El panorama de las plantillas de los grandes bancos españoles cambiará el año que viene tras los ajustes anunciados en dos de los tres bancos españoles que más empleados tienen: CaixaBank y Banco Santander. Los recortes previstos en una y otra entidad dejarán sus plantillas en España al mismo nivel o incluso por debajo que la de BBVA, siendo estas tres entidades las únicas que superan los 30.000 empleados.

CaixaBank ha comunicado a los sindicatos que cerrará 821 oficinas en sus ajustes para cumplir con el plan estratégico 2018-2022 que la entidad presentó en Londres el pasado noviembre. Aunque en el banco no han dado cifras exactas, los sindicatos calculan que el cierre de todas estas sucursales supondría aligerar plantilla entre 2.000 y 2.500 personas. Este recorte será íntegro en oficinas y se hará sobre todo en aquellas zonas urbanas donde exista una mayor densidad de sucursales. De cumplirse los números máximos se pasaría de 32.613 empleados en el tercer trimestre a rozar los 30.000.

CaixaBank tiene 4.681 sucursales según su informe financiero del tercer trimestre y 1.100 de ellas están catalogadas como oficinas rurales, de las que el CEO Gonzálo Gortázar ya ha reiterado que se mantendrán abiertas por compromiso social. Así que quedan 3.500 oficinas urbanas que se verán afectadas. En la entidad recuerdan que no hay cerrado ningún número concreto de recorte de plantilla todavía.

Santander-Popular, el ajuste por llegar

La entidad de Ana Botín no venía siendo uno de los bancos con más plantilla en España, pese a que sí que es el banco español que más empleados tiene en todo el mundo (unos 200.000 en 2017). Si algo aportó Popular a la red del Santander en 2017 tras ser comprado por un euro fue oficinas y empleados (más de 15.000), muy por encima del peso de sus activos. En este tercer trimestre, la suma de los dos ya integrada supone 32.425 trabajadores que desde septiembre forman parte jurídicamente de la misma entidad.

Sin embargo, este liderazgo circunstancial en cuanto a empleados en España será flor de un día cuando se cumplan los planes de ajuste que tiene que realizar el banco para optimizar su red de oficinas y que sólo llevará a cabo una vez que se produzca la integración de sistemas informáticos cuyo fin está previsto para febrero tal y como ha anunciado reiteradamente su consejero delegado José Antonio Álvarez.

El banco cántabro no ha hecho por el momento pública ninguna previsión de salidas para el año que viene. Sin embargo fuentes sindicales ya han calculado que no serían menos de 4.000 personas las que deberían salir para ajustarse a la nueva estructura con Popular integrado. En el banco no comentan ninguna cifra por el momento.

Con todos estos ajustes, BBVA, que hasta ahora ocupaba la tercera posición dentro de las entidades españolas que más empleados tienen (30.584 a 31 de diciembre de 2017), se puede colocar como el banco español con más empleados en España. Con sede en Vizcaya, de cuya Hacienda es uno de los principales contribuyentes, BBVA no ha anunciado por el momento ningún proceso de ajustes para el año que viene.