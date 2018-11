Bankia ofrece devolver el dinero a las acusaciones en las mismas condiciones de 2016

Bankia ha realizado a las acusaciones particulares que todavía no han cobrado el dinero de la salida a Bolsa una oferta que es la misma que la que ya ofertó en febrero de 2016 para evitar vías judiciales: devolver el 100% del dinero perdido en la OPS más el 1% de interés. La oferta ha sido recibida con desdén por alguna de las acusaciones del juicio a Bankia, que la consideran pobre pues es la misma que hace casi tres años, mientras que otras acusaciones, las que no habían conseguido cobrar, valoran la posibilidad de aceptarla y retirarse de la causa.

Hay que tener en cuenta que la entidad pública ya realizó esta oferta en febrero de 2016, de la que no ha modificado una coma. Por ello, las fuentes jurídicas de la acusación consultada consideran que es improcedente.

En la fase de cuestiones previas al juicio, que se está llevando a cabo este martes, las personas jurídicas Bankia, BFA y Deloitte se han dedicado a desacreditar la legitimidad de las acusaciones particulares y populares. Es un argumento que ya manifestaron en sus últimos escritos al tribunal y está basado básicamente en la “inconcreción” de estas acusaciones sobre cuáles son los delitos que se les acusan.

Deloitte ha pedido expresamente que se condene en costas a las acusaciones, lo que comprometería mucho la situación financiera de alguna de ellas

Por ejemplo, según Deloitte se les ha acusado de delitos de temeridad (que no pueden cometer personas jurídicas). Por su parte, desde BFA se ha destacado el lío de las acusaciones de asociaciones de consumidores como Adicae, a quien ha atacado vehementemente: “Dice representar a 1.415 accionistas que reclaman 800 millones en concepto de perjuicio directo y daños morales. Al aportar los datos presentaron un escrito que incluyen 17 nombres más que las personas que decían representar en el escrito de acusación. Finalmente aportó justificantes de compras de la OPS de menos de 70 personas. Comprobados todos ellos, resulta que solo 30 personas estarían legitimadas a ser de acusación particular”, ha asegurado el abogado de Bankia.

Por su parte, el letrado de BFA (accionista de Bankia, participado por el FROB) ha indicado que “no se sabe por qué nos están acusando”, al no estar lo suficientemente bien fundamentados los delitos que se les atribuyen, según ha asegurado. “Para que haya un delito de persona jurídica, tenía que haber también de persona jurídica que lo hubiera hecho por cuenta de esa compañía. Si una acusación no atribuye un delito concreto y un hecho concreto en un escrito de calificación provisional, no podrá ser utilizado para justificar la condena de alguien”, ha indicado el defensor de BFA, quien ha pedido el sobreseimiento y libre absolución, al igual que Bankia y Deloitte.

“Padecemos una gran ceguera procesal”, ha dicho el letrado de Deloitte, quien ha solicitado también que se les “aparte en este momento procesal y se condene en costas procesales a las acusaciones populares y particulares que han sometido a Deloitte a este momento procesal”.

Tanto Bankia como BFA y Deloitte han aludido de forma directa o sucinta a la ‘doctrina Botín’, que los sacaría del juicio de no haber acusación de la Fiscalía, y que este lunes la propia Fiscalía dejó bastante más lejos al dejar caer que se les podría acusar a todos por el delito de falsedad contable (que se sumaría al de estafa en el caso de Rato, Olivas, Verdú y Fernández Norniella).