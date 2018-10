Santander: “Tenemos un riesgo potencial bastante grande” con el impuesto de las hipotecas

Moody's calcula en 640 millones anuales el pago que harán los bancos Brasil se lleva el 25% del beneficio del grupo bancario

El mayor banco español y primero de la zona euro por valor de mercado, Banco Santander, espera con los dedos cruzados a la decisión del Tribunal Supremo del próximo lunes sobre si la banca debe pagar de forma retroactiva el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Según ha indicado su consejero delegado José Antonio Álvarez, durante la presentación de resultados a analistas, “tenemos un riesgo potencial bastante grande y el rango es tan amplio que ahora mismo vaticinar algo sería temerario porque hablamos de un abanico de posibilidades enorme. Sí que pienso que no es probable que se haga retroactivo el pago. Estamos hablando de un impuesto y cambiar la retroactividad en términos jurídicos no es fácil porque no es algo que esté en nuestro contrato sino en la Ley”.

Agencias de calificación como Moody’s han calculado en 640 millones de euros el gasto anual que deberá afrontar el sector bancario a partir de ahora, pues lo que ya está claro es que de ahora en adelante será el banco quien pagará el IAJD en los nuevos contratos hipotecarios. Pero queda por saber si el Supremo considera que durante los últimos 4 años, los que hay derecho a reclamar por cambios con la Agencia Tributaria, son las comunidades autónomas (quienes cobraban el impuesto) o las entidades quienes deben de afrontar el gasto. Esta retroactividad costaría a la banca 2.300 millones.

Más comisiones en España

En otro orden de cosas, Álvarez ha asegurado que la intención del Banco Santander es “seguir aumentando las comisiones en línea con nuestra política de clientes digitales y clientes vinculados. Lo que vemos este año es que el ingreso por comisiones ha sido muy bueno y las comisiones tanto en España como en Brasil se han visto afectadas”, ha indicado el CEO, quien también ha dicho que los fondos de inversión han tenido un comportamiento “negativo” pero que se está creciendo en seguros.

En cuanto a Brasil, que aporta un 25% de los beneficios del grupo, ha asegurado que allí se está creciendo “en un 14 o 15%. Esta generación de ingresos es muy fuerte en cuanto a volúmenes tanto en seguros como en préstamos”. Sin embargo, en el que es su principal mercado “la competencia es cada vez mayor y se hace más difícil adquirir nuevo negocio. Vemos que los operadores incluido nosotros que tenemos una cuota del 15%, la competencia reduce los crecimientos por comisiones”.