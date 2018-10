Primer responsable técnico de la remodelación del Edificio España: “Hay riesgo si no se refuerza”

El director general de Intemac advierte de que si no se hace el conjunto de actuaciones que incluyeron en su informe "el edicifio está fuera de la normativa" RIU asegura que está trabajando en permanente contacto con los arquitectos del Ayuntamiento de Madrid

Intemac, la prestigiosa empresa de control de calidad de edificios que realizó el primer informe sobre las mejoras que necesitaba el Edifico España, se une a los argumentos que ha dado el estudio RCCyP, el Director Facultativo de la obra, para abandonar el proyecto ante los incumplimientos en el reforzamiento de la fachada del actual propietario, RIU Hoteles.

Esa denuncia de falta de reforzamientos de la fachada del edificio ha provocado, además de la renuncia de RCCyP, que el anterior propietario, el Grupo Baraka de Trinitario Casanova, haya pedido en un juzgado y al Ayuntamiento de Madrid la paralización de las obras. El objetivo es que no le salpique judicialmente un posible problema de seguridad posterior puesto que los informes técnicos con los que se está llevando a cabo la obra son los que encargó Baraka y en los que se basó el Ayuntamiento de Madrid para otorgar la licencia de obra.

A los argumentos de RCCyP, adelantados por este diario, se unen ahora los de Intemac. Jorge Ley, director general de Intemac, explica a este diario que “en nuestro informe explicamos qué había que hacer en el Edificio España para que desde el punto de vista de la seguridad quedara conforme a la ley, que cumpliera todas las normas de seguridad para poder convertirse en un establecimiento abierto al público”, asegura.

“Por lo tanto, lo que podemos decir es que si no se hace el conjunto de actuaciones que decíamos nosotros en ese informe el Edificio España está fuera de la normativa y evidentemente hay un riesgo. Todo está en pie hasta que se cae, lo que no quiere decir que el edificio se vaya a caer mañana”, explica.

“Pero nosotros desconocemos exactamente qué se está haciendo y qué se está dejando de hacer. No tenemos esa información porque ya no estamos en la obra. Lo único que puedo decir es que si no se hace lo que decíamos en el informe, el edificio está fuera de la normativa”, insiste.

En efecto, Intemac hizo el primer informe técnico a principios de 2017 y, a partir de ahí, fueron RCCyP y MC2, otra empresa especialista en fachadas, los que realizaron más informes complementarios al de Intemac, que también está incluido en la solicitud de obras al Ayuntamiento de Madrid.

RIU Hoteles

Por su parte, el actual propietario y responsable de la remodelación del Edificio España, RIU Hoteles, ha asegurado en un comunicado que el edificio es seguro y que se está trabajando en constante contacto con los arquitectos del Ayuntamiento de Madrid.

La intención de RIU es acabar las obras en la primavera de 2019 y poder abrir el hotel en esa fecha. Mientras, Baraka está pujando por la parte comercial del proyecto -un centro comercial en las plantas de calle- aunque RIU no ha aceptado la primera oferta y está negociando con Corpfin, según publicó Expansión.