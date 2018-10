Soraya ahogó ‘Marca España’: “A los de Margallo ni un euro”

Marca España nació como una política de Estado con el propósito de mejorar la imagen del país en el extranjero y entre los propios españoles. Un proyecto personal del ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Un ente que en sus seis años de vida no ha contado con una partida presupuestaria y donde su Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros, no ha cobrado por ejercer el cargo.

A nadie se le escapa que la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ex ministro de Asuntos Exteriores no disfrutaban de la mejor de las relaciones. Tanto es así, que según fuentes cercanas al ex ministro consultadas por este periódico recuerdan la advertencia de Sáenz de Santamaría: “a los de Margallo ni un euro”. Por no tener “no tenían ni despacho propio”, afirman estas mismas fuentes. Aseguran que el Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros, utilizaba para desempeñar sus asuntos laborales y recibir visitas “un despacho del ministerio de Asuntos Exteriores”.

Una austeridad que acompañó a Marca España en sus seis años de vida y que ahora desaparece. Desde el martes el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha convertido el ente en la secretaría de Estado de la España Global. Ya no tendrá un Alto Comisionado sino que tendrá al frente a Irene Lozano. Una mujer que Sánchez ha ‘rescatado’ para liderar La España Global y a la que no se le conocen estudios económicos, financieros o empresariales.

Ahora sí el cargo contará con una retribución donde Lozano podría pasar a cobrar un mínimo de 70.000 euros. Y es que el sueldo base presupuestado para 2018 de cualquier secretario de Estado oscila en los 13.450,8 euros, a lo que se añade un complemento de destino de 21.863,64 y uno específico de 34.115,34 euros. El total la retribución alcanza los 69.429,78 euros al año, eso sin contar con las dos pagas extraordinarias de 679,07 euros que tienen fijados los secretarios de Estado.

Se trata de marca cuyo valor de mercado que ha llegado a re en 2013 después de los años más crudos de la crisis económica, el valor de Marca España alcanzaba los 725 millones de euros. Según los últimos datos de la firma británica Brand Finance se ha revalorizado hasta consolidar los 1.410 millones de euros.