Inditex planta cara a Amazon: venderá ‘online’ en todos los países del mundo en 2020

La enseña gallega se convertirá en la primera textil en alcanzar este hito Llegará a países donde no está presente con tienda física

Inditex pisa el acelerador para plantarle cara a Amazon: venderá online en todo el mundo en 2020. Todas las marcas del grupo estarán disponibles para su compra a través de Internet y la enseña gallega se convertirá en la primera textil en alcanzar este hito, según ha anunciado su presidente Pablo Isla.

“Queremos hacer disponible nuestro producto de moda a todos los clientes en cualquier parte del mundo donde se encuentren, incluso en aquellos mercados en los que no hay tienda física”, ha explicado Isla con motivo de la inauguración de la flagship Zara de Corso Vittorio Emanuele en Milán.

Isla, que no ha desvelado los detalles operativos ni la inversión para acometer este proyecto, ha resaltado que el objetivo del grupo es tener disponible la oferta de venta online en todas las cadenas en todos los países del mundo, es decir, no sólo en aquellos en los que posee tienda física, sino también en los que no tiene. Al cierre de su último ejercicio fiscal, Inditex estaba presente en 96 mercados con cerca de 7.500 tiendas.

Llega a países donde no tiene tienda física

“Queremos que todos los clientes del mundo de todas nuestras cadenas tengan la posibilidad de acceder al producto con independencia del país en el que vivan y con independencia de que tengamos o no tienda física en el país“, ha insistido Isla, quien ha subrayado que Inditex será, por tanto, en 2020 una empresa “plenamente sostenible, plenamente integrada y plenamente digital”.

El presidente de Inditex ha destacado además que todas las cadenas tendrán stock integrado también en ese año. Este hecho supone que se podrán servir pedidos online a clientes desde cualquier tienda de cada marca en todos aquellos países en los que tienen presencia física.

En estos momentos, el stock integrado está implantado ya en Zara en 25 de los 48 mercados en los que tiene plataforma de venta online, entre ellos España, Francia, Italia, Reino Unido, China, Estados Unidos o México, entre otros.

Global 100%

Toda esta “avanzada” plataforma de presencia global, según el grupo, es posible gracias al desarrollo del proyecto RFID (Identificación de prendas por radiofrecuencia) que está en estos momentos presente ya en todo Zara y Uterqüe, se está desarrollando en el resto de las cadenas y estará implantado definitivamente en todas ellas para 2020.

Este proyecto se suma al compromiso medioambiental de Inditex también para 2020 de que todas sus tiendas en todo el mundo están incorporadas al plan de ecoeficiencia, por el que se consigue reducir en un 20% el gasto de energía frente a una tienda tradicional y ahorros de hasta un 50% en el consumo de agua. En estos momentos Inditex ha implantado ya el 80% de este plan en su parque de tiendas -el 100% en China- y lo culminará efectivamente en 2020.

Durante su intervención, Isla ha vuelto a destacar que la compañía, inmersa en un proceso de aperturas, reformas, ampliaciones y absorciones de unidades más antiguas con el fin de optimizar el espacio comercial, sigue centrada en su modelo integrado de tiendas y online.

De hecho, en los últimos seis años el grupo ha transformado el 80% de su superficie comercial con 2.994 nuevas aperturas, 2.148 reformas y ampliaciones y 1.046 absorciones de tiendas más antiguas.

La tienda de Milán, la joya de la jorona

Refiriéndose al mercado italiano, Isla ha destacado que se trata de un mercado de “extraordinaria importancia” para el grupo, en el que están presente con cerca de 400 establecimientos y con venta online de todas las cadenas.

Respecto a la tienda de Zara en Milán, que se inaugura esta semana, Isla ha destacado que se trata de uno de los establecimientos del mundo más importante para el grupo, ubicado en Corso Vittorio Enmanuele, a escasos metros de la Piazza del Duomo.

La nueva flagship, que cuenta con una superficie de unos 3.500 metros cuadrados de superficie, cuenta también con las últimas innovaciones tecnológicas para la integración de tiendas y online. El nuevo punto automatizado para la recogida de pedidos de zara.com o la incorporación de la cuarta sección online son dos ejemplos de ello.