Inspección de Trabajo señala a Alcampo por encadenar contratos temporales para cubrir puestos fijos

Nuevo revés para Alcampo. La Inspección de Trabajo ha determinado que un centro de la cadena de distribución, ubicado en Alcorcón (Madrid), tendrá que convertir 27 contratos temporales en indefinidos tras concluir que la “compañía no puede encadenar contratos eventuales para cubrir puestos de trabajo fijos”.

Así lo ha establecido la investigación de la Inspección de Trabajo y Seguridad social (ITSS), que ha durado más de un año. La denuncia fue interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y aseguran que “es una resolución que se puede extender a todos los centros de España siempre y cuando en ellos exista la misma situación”.

Fuentes sindicales de CCOO apuntan que esta resolución “sirve para que suba el porcentaje de contratos indefinidos en Alcampo y en el resto de empresas del sector”.

El requerimiento determina que: “para que cubra la actividad comercial normal y habitual que desarrolla en el centro de trabajo con trabajadores contratados con contratos de trabajo por tiempo indefinido y sólo utilice la modalidad de contratación de duración determinada regulada en el art.15.1 b), cuando se den las causas que legalmente habilitan para tal contratación: Satisfacer un incremento temporal o excepcional del volumen de trabajo para que no pueda ser cubierto por la plantilla fija de la empresa, y que por su propia transitoriedad no justifica una ampliación permanente y habitual, ya que no es un incremento de actividad, sino la propia actividad desarrollada”.

Reducir los “contratos fraudulentos”

Las mismas fuentes consultadas indican que “hay muchos puestos de trabajo indefinidos que se están cubriendo con contratos temporales” y señalan que esta resolución sirve como herramienta para “reducir al máximo la contratación fraudulenta”.

Desde CCOO están llevando a cabo una serie de estudios para “evidenciar” el fraude en la contratación y aseguran que en muchas ocasiones, gracias a estos estudios, no ha hecho falta denunciar la situación a la Inspección de Trabajo. “En otros centros de Alcampo, los contratos se han modificado al presentar el estudio elaborado a la empresa. No esperan al requerimiento de la resolución. Lo importante es llevar ese control y evitar el encadenamiento de contratos temporales”.

De hecho, afirman que en este último año ha aumentado el porcentaje de contratos indefinidos. “Hacía tiempo que no había tantos contratos de este tipo”.

La compañía, consultada por OKDIARIO, no ha hecho declaraciones al respecto.