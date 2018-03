El negocio de Guardiola en fuera de juego: su empresa de publicidad factura la mitad y entra en rojos

El polémico entrenador de fútbol Pep Guardiola, que desafía constantemente a la competición inglesa al portar el lazo amarillo en apoyo a los golpistas, cuenta con una agencia de publicidad, Schedule S.L., que corre prácticamente la misma suerte que los sueños independentistas. Según reflejan sus últimos resultados presentados, la empresa perdió más de 18.000 euros, frente a los beneficios superiores a los 40.000 euros de un año antes.

Las cuentas, correspondientes todavía al año 2016, reflejan que la empresa facturó casi un 50% menos que un año antes, pasando de un importe neto de la cifra de negocio de 550.000 euros a apenas 300.000. Una caída del negocio, que ha afectado lógicamente a la cuenta de resultados, que pasó de un beneficio 40.000 euros, a perder 20.000.

La compañía, Schedule S.L., tiene a Josep Guardiola Sala (Pep Guardiola) como administrador único desde 2012. Curiosamente, entre 2009 y 2012, es decir, antes que el ex jugador del Barcelona, fue su padre, Valentí Guardiola Balletbo, el administrador; y antes –agárrense- lo fue Josep Maria Fusté i Blanch. Para los que no le conozcan, es un exfutbolista español de los años 60, que destacó en el FC Barcelona como centrocampista, donde jugó diez temporadas.

En las cuentas de años anteriores de la empresa, de los años 2014 y 2015, la firma lograba un importe neto de cifra de negocio de exactamente 550.000 euros. En cuanto al saldo de la empresa, según las últimas cifras publicadas en el registro mercantil, se ha pasado de los 4,237 millones a los 4,219 millones.

Por activos, la firma cuenta con unos 3,7 millones de euros en activos ‘no corrientes’, mientras que casi 480.000 euros restantes son activos ‘corrientes’.

Como adelanto de sus tretas fiscales, un botón: al carecer la empresa de empleados (no así colaboradores), no tiene que aportar ni un solo euro a salarios y, por tanto, no tiene que colaborar con la Seguridad Social. Según los expertos consultados, de hecho, más que una empresa de gestión de derechos, “parece un cajón de sastre de las inversiones de Guardiola”.