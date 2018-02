Lacoste cambiará el nombre del grupo independentista Basi

Tras comprar Lacoste el grupo Basi, distribuidora de la textil francesa en España desde hace más de 50 años, la compañía matriz cambiará el nombre de la firma en España, que pasará a llamarse Lacoste Cooperation, o Lacoste Spain o Lacoste Iberia.

Núria Basi, presidenta no ejecutiva de Lacoste en España, ha aclarado a OKDIARIO que su salida se debe a la compra del grupo. “Hemos salido del grupo porque nos han comprado la compañía”, señala Basi, que explica que seguirá de presidenta no ejecutiva durante dos años para “hacer un traspaso suave de la compañía y ver que todo se haga de una manera correcta. Una transición“.

“Lacoste ha ido comprando todos los grandes mercados, y sólo le faltaba España. Ellos querían tener todos los grandes mercados bajo su propio paraguas”, aclara Basi, que anuncia que aunque “por el momento se mantiene el nombre del grupo”, se cambiará en el futuro: “Se llamará Lacoste Cooperation, o Lacoste Spain o Lacoste Iberia. Pero las cosas van poco, a poco, de manera progresiva”.

Basi afirma que FemCat no es ‘indepe’

“FemCat es una asociación, no de empresas, sino de personas. De personas que pertenecen a empresas”, afirma a OKDIARIO Núria Basi, que cree que no se trata de una asociación independentista: “No es independentista. Como en todo Cataluña, hay gente de todo tipo. Hay algunos independentistas y otros que no tanto. Pero lo que se busca es el progreso y hacer crecer la economía de Cataluña”.

“FemCat está a favor del referéndum, pero no es independentista”

“Está a favor del referéndum, sí. Pero no es independentista. Posicionarse a favor del referéndum no quiere decir que es independentista”, recalca cuando le cuestionamos el posicionamiento a favor de la consulta ilegal del pasado 1-O. “Bueno, yo no hablo de que sea legal o no, yo quiero que la población se manifieste”, replica

“Pero es inconstitucional”, le espetamos, a lo que responde: “No lo sé, no soy abogada. Pero hay mucha gente que dice lo contrario”. “Yo lo que quiero es que Cataluña progrese. Hay otras patronales en las que he estado, y a veces no me gusta cómo se están haciendo las cosas. FemCat hace comunicaciones con escuelas y con empresas, y no tiene nada que ver con la política. Son actividades empresariales. No es independentismo, es simplemente intentar mejorar la economía del país”, concluye Núria Basi.