Los subcontratados de Airbus España acusan a la compañía de trabajar en “espacios infrahumanos”

Los subcontratados de Airbus Getafe se han concentrado este miércoles a las puertas de la factoría madrileña para protestar contra la precariedad laboral y los gestos continuos de discriminación que aseguran sufrir por no pertenecer a la plantilla de la compañía internacional. Fuentes de los empleados aseguran a OKDIARIO que los subcontratados tienen acceso restringido al parking, horarios de comedor limitados y como espacio de trabajo, en lugar de estar en el edificio con el resto de compañeros, están instalados en casetas prefabricadas que alcanzan altas temperaturas en verano, bajísimas en invierno y presencia de goteras los días de lluvia. En definitiva, explican, trabajamos en “espacios laborales infrahumanos”.

Airbus es una compañía internacional clave en la aeronáutica europea y mundial, por ello posee un volumen de trabajo abultado y necesita de una plantilla generosa. Los perfiles que se demandan en la compañía son ingenieros aeronáuticos, delineantes, montadores, pilotos y un largo etcétera.

Las modalidades de empleo en la compañía suelen ser diferentes: prácticas para estudiantes y recién titulados, contratados indefinidos y temporales (plantilla de Airbus); aunque otra de las maneras de trabajar para Airbus puede ser a través de 200 subcontratas que brindan servicio a la multinacional. Algunas de las subcontratas más conocidas son Altran Innovación, Logiters Logistica, 3M España, Atos Spain, entre otras muchas.

Además, Airbus tiene presencia en toda España a través de diferentes sedes y una de ellas está ubicada en la localidad madrileña de Getafe. Allí los empleados de las subcontratas llevan dos semanas seguidas movilizándose y concentrándose a las puertas de la factoría para “que Getafe se entere de cómo tratáis al personal subcontratado”, señalaba el movimiento sindical bajo el nombre de ‘Tarjetas Rojas’.

Muchos subcontratados se han agolpado en la explanada delantera de la factoría getafense para “unidos hacernos oír”, explican, “porque estamos hartos del trato que nos dispensan en Airbus y que nuestras subcontratas no nos hagan caso”.

Denuncian precariedad laboral, acceso restringido al parking y horarios limitados de acceso al comedor. Pero, sin duda, aseguran las mismas fuentes, el asunto de tener las ‘oficinas’ en las casetas prefabricadas “es lo peor porque las condiciones son infrahumanas”. Otras fuentes cercanas comentan a este periódico que en invierno, al llegar a las 7AM a su puesto de trabajo, la temperatura de las casetas “marca entre 3-4 grados y con la bomba de calor no alcanza los 17 grados”. Eso sin contar, explican, que en los días de lluvia muchas de las casetas presentan goteras en un lugar donde hay presencia de electricidad.

No obstante, y a pesar de trabajar en una caseta propia de una zona en obras, los empleados no pierden el sentido del humor. La plantilla de subcontratados ha llegado a hacer bromas con respecto a sus condiciones climatológicas dentro de sus llamadas ‘oficinas’: “¿Sabías que dentro de un iglú se alcanzan hasta 7 grados? Los subcontratados no tenemos esa suerte”.

Eso en invierno, en verano aseguran que los baños y el olor que emana de ellos es “insoportable, apestan” y explican que hay “avispas que se cuelan por todas partes”. Y añaden: “Son casetas muy viejas en las que vibra todo si estás al lado de un banco de pruebas, además de una gran contaminación acústica, y algunas de ellas ni siquiera cuentan con ventanas o ventilación”.

Con respecto al salario, fuentes sindicales han explicado a OKDIARIO que, los empleados de las subcontratas cobran de media 20.000 euros menos al año que un trabajador de plantilla de Airbus, “a pesar de tener la misma formación y experiencia”.

Además, denuncian que tienen el acceso restringido al parking P6, “ahora solo pueden aparcar los empleados en plantilla, a pesar de haber plazas libres”, explican. Un hecho que califican como “la guinda del pastel, separar a los empleados que están en un mismo centro de trabajo”. Explican que tampoco tienen acceso a las rutas de Airbus “cuando podría ser una medida que paliase la saturación del transporte particular y el parking”.

Fuentes de los empleados aseguran que tienen puestos de trabajo “impropios de una empresa multinacional como Airbus”. Recuerdan, además, que es la compañía “quien decide subcontratar” y, por lo tanto, “deberían ser responsables de las condiciones de los empleados que hacemos trabajos para ella”.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con algunas de las subcontratas de Airbus y con la propia compañía aeronáutica con sede en Getafe sin obtener, al menos de momento, ninguna respuesta.