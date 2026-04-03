Pasan un fragmento de ‘Cien años de soledad’ por un detector de IA y el resultado enciende la polémica

La inteligencia artificial ha llegado a nuestra vida para quedarse por las innumerables ventajas que ofrece, pero también hay que andar con precaución porque las primeras versiones de esta ciencia aún dan fallos. Esto ha ocurrido después de que ‘Cien años de soledad’, histórica obra que Gabriel García Márquez escribió en 1967, haya dado positivo por IA tras un análisis de un detector de inteligencia artificial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la IA y ‘Cien años de soledad’.

‘Cien años de soledad’ es una de las obras más importantes de la historia de la literatura. Escrita por Gabriel García Márquez en 1967, y también está considerada como una de las más traducidas y leídas en español. El premio Nobel de Literatura escribió su gran obra durante 18 meses, entre los años 1965 y 1966 en la Ciudad de México, para posteriormente salir a la venta en 1967. A partir de ahí, el resto es historia de la literatura hispanoamericana y universal.

Ahora, 59 años después, ‘Cien años de soledad’ ha dado positivo por IA en un control realizado por un detector de inteligencia artificial. Este análisis dice que al menos un fragmento de esta obra magna de la literatura universal escrita hace más de medio siglo contiene inteligencia artificial. O lo que es lo mismo, que el Premio Nobel de Literatura en 1967 tiró de la IA para escribir su obra. Surrealista.

‘Cien años de soledad’ y la IA

A esta conclusión ha llegado Jorge Carrión, doctor en Humanidades y director del Máster en Creación Literaria de la UPF Barcelona School of Management, que ha realizado una publicación en las redes sociales en la que ha plasmado estos sorprendentes resultados: ‘Cien años de soledad’ tiene trazas de IA.

Estamos entrando en un mundo absolutamente demencial: pic.twitter.com/ff2ZiphSCA — Jorge Carrión (@jorgecarrion21) March 25, 2026

«Estamos en un mundo absolutamente demencial», ha escrito este experto en la materia en una publicación en la que destaca una imagen de un fragmento de este libro, concretamente 504 caracteres, que ha dado 100% de IA en el análisis hecho por la inteligencia artificial.

Lógicamente, esta publicación ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios también han contado su experiencia con estos detectores de inteligencia artificial y sus falsos positivos o negativos. La experta en inteligencia artificial Verónica Ruiz del Vizo también ha contado su caso.

Una maestra acusó a mi hija de usar IA en un ensayo, (que yo misma la vi haciendo). Ella no me dejó intervenir por miedo a represalias futuras y, en total frustración, me comentó que ahora prefiere cometer errores para que el sistema de identificacion no la acuse injustamente. — Veronica Ruiz del Vizo (@VeroRuizdelVizo) March 26, 2026

«Una maestra acusó a mi hija de usar IA en un ensayo (que yo misma la vi haciendo). Ella no me dejó intervenir por miedo a represalias futuras y, en total frustración, me comentó que ahora prefiere cometer errores para que el sistema de identificación no la acuse injustamente», escribió en las redes sociales. «Es bien sabido que los detectores de IA no funcionan. Detectan la declaración de la independencia de Estados Unidos como IA», dice otra persona que adjunta la obra magna americana.

«Aparentemente, si tienes una buena ortografía y puntuación adecuada (es decir, si escribes como una persona estudiada y correcta), los programas lo detectan como IA», cuenta otro usuario de las redes sociales ante el clamor popular. En medio del revuelo, algunos también han tirado de humor para bautizar a la familia Buendía, protagonista de la historia, como BuendIA.