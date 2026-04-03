La inflación también se está empezando a notar en uno de los dulces más típicos de la Semana Santa, las torrijas. En concreto, este producto cuyos ingredientes principales son el pan, la leche, los huevos, el azúcar y el aceite de oliva, ha visto como su precio se ha encarecido un 30% en un año.

El motivo principal de este encarecimiento de las torrijas se debe al incremento del precio de los huevos, que según los últimos datos del INE, ha crecido un 30% en un año. Además, esta subida de precios también se produce en la leche, ya que ha aumentado un 3% en un año.

Otros productos como el azúcar y el aceite de oliva sí que han visto como su precio se reducía en un año. Así, según los últimos datos de febrero del INE, el precio del azúcar caía un 4,7% y el del aceite de oliva se reducía un 14,1% en un año.

El precio del pan encarece las torrijas

No obstante, hay que tener en cuenta que a raíz del estallido de la guerra de Irán, uno de los productos que más se prevé que iba a aumentar de precio eran los cereales. De esta forma, el precio del pan ya ha experimentado un incremento significativo tras la intensificación del conflicto en Oriente Medio, impulsado por el aumento de los costes de energía y materias primas. En algunas regiones, se reportan ajustes en el precio del pan de entre el 10% y el 20%.

Por tanto, con todo este incremento de costes, en un cálculo de dos años, el precio de los ingredientes básicos de las torrijas, huevo, azúcar y leche, según los profesionales del sector, acumulan un aumento de alrededor del 50%.

Sin duda, la Semana Santa es una gran oportunidad para las pastelerías españolas. El motivo es que en estas fechas, los obradores prevén elevar su facturación hasta un 35%. De esta forma, en regiones como Andalucía se espera que cada familia gaste unos 50 euros de media.

Asimismo, en la Comunidad de Madrid se venderán siete millones de este producto típico, según cálculos de la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanos de la región (Asempas). La asociación espera además la venta de alrededor de un millón de figuritas, monas y huevos de Pascua, junto a otros dulces como los pestiños y bartolillos, propios de otros rincones de España.

Pan, azúcar, pimientos y tomates, lo que más subirá de precio

La subida de los combustibles y los fertilizantes, los primeros productos que se han encarecido por el conflicto de Irán, tendrá un efecto directo en varios productos de los supermercados. Entre ellos destacan los cereales, el azúcar y algunas verduras y frutas, que conforman el grueso de alimentos que irán viendo elevados sus costes para el consumidor.