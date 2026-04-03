Un conductor desata el pánico en Palma: circula en sentido contrario y acaba agrediendo a los policías

La tranquilidad de la noche en Palma saltó por los aires en la madrugada del pasado 28 de marzo, cuando un hombre de 66 años protagonizó una escena tan peligrosa como tensa que obligó a intervenir a la Unidad Nocturna (UNOC) de la Policía Local. Lo que comenzó como una infracción de tráfico terminó derivando en una situación de alto riesgo con agresiones a agentes de la autoridad.

Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando una patrulla detectó un turismo circulando en sentido contrario por la calle Francesc Barceló i Combis, en la zona de la plaza Francesc García i Orell. Una maniobra extremadamente peligrosa que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. La rápida actuación policial permitió interceptar el vehículo antes de que se produjera una tragedia.

Al identificar al conductor, un ciudadano español de 66 años, los agentes comprobaron de inmediato que presentaba síntomas evidentes de embriaguez. Sin embargo, lejos de colaborar, el hombre reaccionó con una actitud desafiante que encendió aún más la tensión del momento.

Cuando se le solicitó que realizara la prueba de alcoholemia, el individuo no solo se negó, sino que intentó burlar deliberadamente el test de alcoholemia, realizando soplidos fallidos para invalidarlo. Todo ello mientras profería insultos y amenazas a la Policía Local, elevando el clima de confrontación.

Pero la situación no quedó ahí. Lo que hasta ese momento era una resistencia verbal acabó transformándose en un episodio violento. El hombre pasó a la agresión física contra los agentes, lanzándose contra los policías con golpes y empujones en un forcejeo que obligó a intervenir con firmeza para reducirlo. La escena, cargada de tensión, culminó con su detención inmediata.

Finalmente, el conductor fue trasladado a dependencias policiales, donde se iniciaron las diligencias correspondientes. Tras verificar su identidad y domicilio, quedó en libertad, aunque deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. Ahora, se enfrenta a la investigación por tres graves delitos: conducción bajo los efectos del alcohol, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y atentado contra agentes de la autoridad.

Un suceso que vuelve a poner sobre la mesa los peligros de la conducción temeraria y la seguridad vial en Palma, y que, en esta ocasión, pudo haber terminado de forma mucho más dramática. Al mismo tiempo, también pone en evidencia a un conductor que, por culpa de una borrachera mal gestionada, acabó en dependencias policiales.