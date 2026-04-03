Éste es el verdadero significado de los colores de la Medida del Pilar

La Medida de Nuestra Señora del Pilar es una cinta que mide 36,5 centímetros, lo mismo que la Virgen, y que da protección a todas las personas que llevan consigo esta cinta que se remonta a la tradición de llevar un manto de la Virgen a los enfermos. La Medida del Pilar se puede encontrar en varios colores y cada uno tiene un significado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Medida del Pilar y toda su variedad de colores que puedes encontrar en la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.

La Virgen del Pilar es orgullo de Zaragoza y también de España. Los libros de historia dicen que en un 2 de enero del 40 d. C. la Virgen María se apareció a Santiago Apóstol en Cesaraugusta, como se conocía en la época romana a Zaragoza. En una de las advocaciones más importantes de la iglesia católica, la aparición tuvo lugar sobre una columna de jaspe sobre la que se edificó una capilla de adobe a orillas del Ebro. Esta columna, que es símbolo de la firmeza de la fe, es lo que se venera hoy en la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Zaragoza.

La Virgen del Pilar es la patrona de Zaragoza, la comunidad autónoma de Aragón, de la Hispanidad y también de la Guardia Civil. Por ello, visitar la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar es una obligación en España y también adquirir lo que se llama Cinta de la Medida de la Virgen del Pilar, que fue creada en el siglo XVII para acercar la protección de la Virgen del Pilar a los enfermos y los viajeros.

La Medida de la Virgen del Pilar mide lo mismo que la imagen de la Virgen del Pilar, 36,5 centímetros, y se puede comprar en la Santa Basílica de Zaragoza, donde también se bendice. Su origen está en el manto de la virgen que se llevaba a los enfermos muchos años atrás. La evolución es esta cinta que se ha denominado Medida del Pilar y que se puede encontrar de varios colores, teniendo cada tono un significado.

Los colores de la Medida del Pilar

«La Medida o la cinta de la Virgen del Pilar simboliza llevar contigo siempre a la Virgen, que te acompañe allá donde vayas», dice sobre la Medida del Pilar Claudia Sierra, que protagoniza vídeos virales en un canal de las redes sociales donde se informa sobre la actualidad de la ciudad de Zaragoza.

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Esta experta en la materia también deja claro sobre la Medida del Pilar que cada color «tiene un significado distinto». Este es el significado de los colores de la Medida de la Virgen del Pilar, según esta cuenta de las redes sociales: