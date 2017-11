Bonet (Freixenet): “Los empresarios deben explicar a sus empleados las consecuencias del secesionismo”

El presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha dicho este lunes que si la situación no mejora en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre volverá a reunir al Consejo de Administración para analizar, de nuevo, el posible traslado de su sede social. Además, ha añadido Bonet que “el daño ya está aquí. Esto es muy negativo y no es una palabra abstracta” y cree que los empresarios tienen el “deber moral de explicar a sus empleados” las consecuencias de un proceso secesionista de estas características.

En declaraciones a esRadio, Bonet ha explicado este lunes que la aplicación del artículo 155, “que eliminó el Gobierno de la Generalitat normalizó la situación” y por eso el Consejo de Administración de Freixenet decidió mantener su sede en Cataluña.

“Ante esto cambié la idea y decidimos mantener lo que somos: catalanes, españoles y europeos. Pero si hubiese una situación, que espero que no, que tras las elecciones se repitiese la situación actual, volveríamos a tener otro consejo“, ha advertido. Bonet ha confiado en que los ciudadanos reflexionen de cara a las próximas elecciones autonómicas.

“El daño ya está aquí. Esto es muy negativo y no es una palabra abstracta. El hecho de que la gente esté perdiendo sus trabajos les hará reflexionar y la situación cambiará”, ha dicho el presidente de Freixenet.

Bonet considera que la aplicación del artículo 155 ha frenado la salida de empresas de Cataluña y ha lamentado que la política “se haya impuesto a la economía”. En este sentido, ha criticado que muchos catedráticos de Universidad hayan “mentido sobre las consecuencias del proceso separatista” y que muchos empresarios “hayan estado callados”.

“Respeto a las personas que no quieren hablar públicamente pero lo que no está bien y es una obligación moral es que los empresarios, que son líderes de sus empresas y que de ellos dependen los trabajadores, no hablen con su gente y les expliquen lo que piensan y las consecuencias que puede tener un proceso de estas características. Esto no se ha hecho lo suficiente”, ha puntualizado.