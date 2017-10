Un profesor de ESADE frivoliza sobre las cargas policiales del 1-O: “Si le pasa a tu mujer aplaudiré”

Esteve Almirall, profesor de ESADE Business School (así es como se presenta en su perfil de Facebook) ha tenido un grave enganchón en la red social con otro usuario con motivo de la intervención policial en los colegios electoral el 1-O y ha perdido los papeles. En su comentario, el docente acusa a Mariano Rajoy y el PP de la “brutalidad” policial el día del referéndum ilegal y un registrador de la propiedad de Córdoba, Antonio Palacios, le contesta que “hubo resistencia a las órdenes judiciales, y cuando esto ocurre el ciudadano se deslegitima”. Almirall, inmediatamente contraataca y le espeta: “¡Cuando se lo hagan a tu madre te diré lo mismo!”. Palacios, tras el intercambio de mensajes, decide ponerlo en conocimiento de ESADE a través de un mail destinado a Enroque López Viguria, secretario general de la institución.

En un mensaje vertido en su muro, el docente catalán señalaba que hay alrededor de “900 personas que necesitan ser atendidas por la brutalidad de Rajoy y el PP”. Un comentario al que respondió otro usuario, Antonio Palacios, registrador de la propiedad de Lucena (Córdoba), escribiendo que “hubo resistencia a las órdenes judiciales, y cuando esto ocurre el ciudadano se deslegitima. A ver si nos enteramos…”.

Por el momento, el cruce de mensajes era calmado, sin embargo, Almirall respondió a Palacios: “¡Cuando se lo hagan a tu madre te diré lo mismo!”.

El registrador sito en Córdoba le contesta que “si mi madre se va a una concentración en la puerta de un colegio electoral de un referéndum ilegal y un policía le dice que se retire y no lo hace, expondrá su integridad a la porra del antidisturbio. No he negado la acción de la policía”. Y concluye Palacios: “Y, por cierto, no vuelvas jamás a nombrar a mi madre ni para poner ejemplos. Que no sé de dónde te sacas la legitimidad para citarla”.

La conversación toma derroteros realmente tensos que se iban a acrecentar, pues el profesor de ESADE pierde los papeles y responde: “Parece que tu mujer es guapa” -Palacios aparece en la foto de perfil con su esposa- “Dios quiera que no le pase eso, si pasa aplaudiré y diré que es culpa suya como tú dices. ¡Serás bestia!”.

Ante la última respuesta, Palacios le dice que le va a denunciar por el comentario en Facebook, en su universidad, así como a la Policía. “Creo que eres un animal tú, profesor, menuda vergüenza”. Almirall le responde: “¡¡¡Corre, va!!! ¡¡¡Venga, please!!! Tú eres un bestia y no te enteras”.

Ante tal cruce de palabras, el registrador de la propiedad decidió poner en conocimiento del Comité Ejecutivo de ESADE lo acontecido en la red social y las palabras del profesor Almirall. Palacios manda un mail a Manuel Alfaro, Ombudsman de la institución y el encargado de atender quejas y sugerencias, donde informa de que “el señor Almirall menciona sin motivo y sin buena fe” a su mujer y a su madre.

Por ello, prosigue el correo electrónico, “observa una conducta que no se ajusta a los valores de ESADE, fruto de la cual me siendo profundamente ofendido”. Y añade: “Por ello, les solicito que tomen las medidas oportunas para reparar las ofensas causadas, así como las disciplinarias oportunas con el señor Almirall en aras a reestablecer la tan negativa imagen que de ESADE se está propagando gracias a su profesor en círculos de toda índole”.

A la denuncia ante el Comité Ejecutivo de ESADE de Palacios recibe respuesta de Enrique López Viguria, secretario general de la escuela de negocios. Éste le insta a que “comprenda que no podemos terciar en una polémica que nos es ajena, tan lamentable y desagradable en su forma y fondo. Si estiman que, en la misma, en la palabra o en los gestos, ha existido lesión, tiene abierta la puerta de la justicia con todas las garantías”.

Palacios, ante este colofón en la misiva electrónica, le “agradece” el recordatorio de “la existencia de la vía legal y sus garantías. Justo estos días venimos haciéndole ese mismo recordatorio a personas que como el señor Almirall para que sus pretensiones vean la luz”.

Además, Palacios recuerda que recoge su petición, pero que “apelando a la consecuencia que trato de aplicar a mis acciones, lo haré en los términos más adecuados a mi mejor saber y entender, que sin duda pasan por no olvidar que el señor Almirall se presenta abiertamente en las redes como profesor de ESADE”.

Por su parte, Alfaro le explica a Palacios que lamenta “profundamente” el intercambio de mensajes y reconoce que “no es precisamente un ejemplo de comunicación constructiva en una situación de conflicto”. No obstante, le manifiesta que Almirall “opina en un canal privado y exclusivamente en nombre propio y su opinión no representa en ningún caso la institucional de ESADE”.

Por ello, prosigue, “no puedo suscribir el apartado de su correo dónde escribe: “las palabras ya no son suyas sino de la institución que representa”. Y le ruega “un esfuerzo sereno para desvincular las opiniones personales, defendidas con mejor o peor buen gusto, de la imagen y la posición de la escuela, que es clara”.

En definitiva, contesta Alfaro, “entiendo que su queja se circunscribe al terreno de las relaciones personales en el ámbito del uso responsable de las redes sociales, y que no le corresponde a ESADE actuar en este caso específicamente”.

Palacios agradece a Alfaro su respuesta y argumentos, pero le comenta en otra misiva que “tenga por seguro que, si un tercero me hiciera saber de la autoría de esos comentarios por parte de un empleado mío hecho a título personal y en medios ‘privados’, no pasan 24 horas para que el tercero tenga una disculpa informal, por privado y a título personal”.

Y añade, como colofón de su correo electrónico, “jamás revertiría al tercero en nombre de mi firma con tono irónico lavándome las manos como el mismísimo Poncio Pilatos. Pero claro, para ello hay que poner la soberbia de lado y eso es una carrera de fondo a la que no todos se animan”.

Según ha podido saber OKDIARIO, el registrador de la propiedad ya ha puesto en conocimiento de la Policía la conversación de Facebook con el profesor Almirall a través del correo electrónico pertinente para denuncias en las redes sociales.