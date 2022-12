Las empresas públicas de la SEPI mantienen fuertes pérdidas pese al fin de la pandemia, a la espera del cierre de 2022. Sin embargo, sus responsables cobran sueldos muy elevados que no se corresponden con los nefastos resultados de su gestión. Los casos más escandalosos son los de Correos y Navantia, aunque Hunosa y la Agencia EFE no andan muy lejos. La palma se la lleva RTVE, pero no está en el perímetro del holding empresarial público.

El conjunto de las empresas participadas por la SEPI logró un beneficio de 159 millones de euros en 2021, frente a los 438 millones de pérdidas del ejercicio anterior en plena pandemia. Pero este vuelco se debió a las compañías donde tiene participaciones minoritarias -Indra, Red Eléctrica y Airbus- y no a aquellas que controla.

Así, Correos perdió 105,6 millones el año pasado y Navantia registró un quebranto de 93,25 millones. En ambos casos son pérdidas inferiores a las de 2020, pero la mayoría de las empresas privadas volvieron a beneficios en 2021 tras la excepcionalidad del covid. También sufrieron pérdidas Hunosa (14,9 millones), EFE (9,1), y Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, 1,9 millones), en todos los casos muy similares o incluso superiores a las del año anterior. En el lado positivo, los mayores beneficios fueron de sólo 33,1 millones para ENSA (Equipos Nucleares SA), seguida por Tragsa (17,7) y Sepides (10,7).

A pesar de estos malos resultados, los salarios de los presidentes de las empresas en pérdidas se mantuvieron o incluso se incrementaron el año pasado. El mayor es el del máximo responsable de Correos, Juan Manuel Serrano, anterior jefe de gabinete de Pedro Sánchez y sin ninguna experiencia empresarial previa. A pesar de perder 370 millones en dos años, en 2021 se embolsó 203.749 euros, ligeramente por encima de los 199.219 que cobró en el catastrófico 2020.

Las pérdidas de Correos son más llamativas si tenemos en cuenta que vivimos un boom del comercio online y que su principal cliente es Amazon (Serrano no habla inglés y envía a mandos intermedios a las reuniones con el gigante norteamericano). Además, el amigo de Sánchez ha asumido todo el poder de la empresa al suprimir las direcciones territoriales, como informó OKDIARIO.

Gualda, de bien en mejor

La actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, tampoco le va a la zaga con su gestión en Navantia: pérdidas de 231 millones en dos ejercicios y remuneración de 93.600 euros, con la agravantes de que no se trata de un año natural, sino de sólo seis meses entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Es decir, si hubiera estado un año completo se habría llevado 187.200 euros. Pero su salto a la presidencia del holding tras el escándalo de María Jesús Montero y su protegido, Vicente Cecilio Fernández (destapado por OKDIARIO) le supondrá una mejora sustancial. Aunque no se ha desvelado su remuneración, la de sus antecesores superaba los 200.000 euros anuales.

Tampoco son desdeñables los emolumentos de otros presidentes que están costando millones a todos los españoles con su gestión. El de Hunosa (la empresa minera que ya no extrae carbón), Gregorio Rabanal, se llevó 174.976 euros el año pasado entre todos los conceptos. La presidenta de EFE, la periodista socialista procedente de Prisa Gabriela Cañas, se embolsó 154.109 euros, casi el doble de los 79.066 de 2020, pese a que no sólo no redujo las pérdidas de la agencia sino que las incrementó en otros 100.000 euros respecto al año del covid.

Por supuesto, la presidenta de empresa semipública colocada a dedo que más cobra es la de Red Eléctrica (a la que ha cambiado el nombre por Redeia), la ex ministra de Vivienda con Zapatero Beatriz Corredor, que se embolsa 546.000 euros anuales. Al menos, su empresa tiene beneficios, aunque estos están fijados por la regulación, o sea, que su gestión tiene poco que ver con ellos.