Una empresa implantó la semana laboral de 4 días y ocurrió algo que nadie esperaba: ahora muchos quieren trabajar los 7

Aunque en España el Congreso rechazó la propuesta de reducir la jornada laboral, el debate a nivel europeo sigue muy activo y varios países están replanteándose su modelo de trabajo con alternativas como la semana de cuatro días. Lumen, una pequeña consultora de servicios SEO con sede en Cardiff, probó este esquema de cuatro días obteniendo resultados muy positivos.

Aun así, su CEO consideró que el planteamiento podía ir más lejos, por lo que decidió experimentar con un modelo más flexible: trabajar repartiendo la actividad a lo largo de los siete días de la semana. Sin embargo, el directivo admite que se trata de un modelo complicado de aplicar en sectores como la industria manufacturera, la construcción, la hostelería o el turismo.

Jornada laboral de 32 horas

Aled Nelmes, CEO de Lumen, explica en su perfil de LinkedIn cómo la empresa hab cambiado su jornada laboral de cuatro días por una de 32 horas: «Estamos abandonando la semana laboral de 4 días 😧 Los beneficios para la salud mental, la calidad de la producción y la retención son tan buenos que vamos un paso más allá… 👇 ⭐ La semana laboral de 32 horas ⭐ Durante tres meses estamos probando una nueva forma de trabajar en Lumen SEO donde los miembros del equipo trabajarán 32 horas cada semana, pero en cualquier momento y desde cualquier lugar ✈ «En cualquier momento» – Cualquier hora del día, cualquier día de la semana 📅 «En cualquier lugar» – En casa, en la oficina, en todo el mundo 🌍 ¿Por qué el cambio? – La flexibilidad que permite a los emprendedores tener un alto rendimiento no debería limitarse solo a ellos, el personal «intraemprendedor» debería beneficiarse de lo mismo 💪 – Salud menstrual.

Somos una fuerza laboral predominantemente femenina, y hay períodos durante el ciclo de una mujer en los que la energía y el sistema inmunológico son más altos y más bajos, la flexibilidad permite a las mujeres apoyarse y mantener un alto rendimiento en torno a su ciclo 👩 – Testosterona. El ciclo masculino es diario, y muchos hombres (incluido yo) rinden al máximo y se concentran mejor temprano por la mañana, antes de las 9 a. m. 🏃♂️ – Cuidado de los niños. Por fin podemos pagar salarios más altos en Lumen SEO.

Esto nos permite contratar a más personas con experiencia y quiero que Lumen SEO sea un lugar de trabajo atractivo para padres y madres 👶 – Clima. En el Reino Unido, el clima es impredecible, por decir lo menos. Quiero que el personal de Lumen SEO pueda disfrutar de la tarde al sol sin la culpa ni el engorroso proceso administrativo de solicitar vacaciones ☀ En resumen, el trabajo debería enriquecer la vida, no degradarla 🌟 ¿Funcionaría esto en tu lugar de trabajo? Me entusiasma compartir contigo cómo va esta prueba 🙏».

Según explicaba su CEO, en 2023 Lumen puso en marcha una semana laboral de cuatro días. Los resultados, según la empresa, superaron las previsiones iniciales: la rotación de personal se redujo hasta prácticamente desaparecer, la productividad aumentó y los empleados afirmaron sentirse más descansados y comprometidos. De acuerdo con Nelmes, «nuestros trabajadores decían sentirse más felices, gozar de mejor salud y ser más productivos».

Además, un estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour respalda la idea desde el punto de vista científico. Sin embargo, el modelo aún podía evolucionar. «La idea de la semana de 32 horas es ir más allá en la flexibilidad que ofrecía la de cuatro días», explicaba Nelmes.

En el sistema planteado por Lumen, la única condición es que los trabajadores cumplan sus proyectos y objetivos, gestionando su tiempo con plena autonomía. Nelmes señalaba en declaraciones a El Confidencial que «lo que exijo es mucha autodisciplina, capacidad de concentración, autorregulación, iniciativa e independencia». La empresa busca perfiles capaces de organizar su propio tiempo y rendir al máximo.

«Creo que microgestionamos en exceso el día a día de los trabajadores, asumimos qué tipo de jornada necesitan para ser productivos. Mi argumento es que no lo sabemos con certeza y debemos delegar esa decisión en cada persona», afirmaba el directivo.

Según lo publicado por el Financial Times, la única excepción a la flexibilidad en Lumen son las reuniones de equipo donde se definen proyectos y las formaciones obligatorias. En total, el CEO asegura que no superan las tres horas semanales. Esto permite mantener la coordinación del equipo sin renunciar a una alta autonomía individual.

Durante los tres meses que duró la prueba de éste nuevo modelo, Nelmes comprobó que, en la práctica, los empleados apenas modificaron sus horarios. La mayoría mantuvo rutinas muy parecidas a las habituales, introduciendo sólo pequeños ajustes para poder encajar actividades personales en su día a día. «A la gente le gusta tener rutinas y estructura, así que muchos… siguen prefiriendo moverse dentro de un horario bastante estándar», explicaba el CEO.