“Fundamos Mi Empresa Es Noticia para acercar a los emprendedores el mundo de la comunicación”

Con sólo diecisiete años cambió la ciudad de los Moros y Cristianos, Alcoy, por la capital para cumplir sus sueños. Laura Miralles llegó a Madrid para estudiar Publicidad y Marketing mientras miraba de reojo a sus compañeros de periodismo. Precisamente fue en esta profesión donde encontró su hueco, pasando por diferentes medios como Radio Inter y Cadena COPE. La radio le hizo acercarse a muchos profesionales, pero también le ayudó para conocer la realidad de los emprendedores. Por eso, Laura quiso ir un paso más allá creando, junto con su compañero José, Mi Empresa es Noticia.

“Mi Empresa es Noticia surge para acercar a los emprendedores el mundo de la comunicación. Al principio el proyecto era 100% formativo: ofrecíamos talleres de comunicación a emprendedores, les orientábamos para que consiguieran decir “mi empresa es noticia” y les asesorábamos para que pudiesen ofrecer información sobre su empresa que, al mismo tiempo, fuese interesante para los medios. Tanto mi compañero como yo pasamos por varias redacciones y también estábamos en contacto con emprendedores, por eso sabíamos las necesidades de ambos. Por eso, decidimos dar un paso más y ofrecer un servicio personalizado de comunicación a nuestros clientes”, cuenta a OKDIARIO Miralles.

Crear su propia empresa le ha abierto muchas puertas, entre otras la de la agencia de comunicación rgtogether, de la que forma parte desde hace unos meses. “Siempre he sido una persona a la que le gustan los retos y, tras dos años al frente de Mi Empresa es Noticia, me he incorporado al equipo de la agencia de comunicación rgtogether”.

Mundo startup

Miralles no se separa de las startups porque le apasiona. “Con Mi Empresa es Noticia he desarrollado muchísimo la creatividad con proyectos más pequeños pero apasionantes y con un gran camino por delante. En rgtogether me enfrento a clientes con una amplia trayectoria que incluso son referentes dentro de su sector. Me siento afortunada de trabajar haciendo lo que me gusta”, indica.

Precisamente el granito de arena que aportó a una empresa, Full Loft Madrid, es uno de sus máximos logros. “Hay varios pero recuerdo con mucho cariño un proyecto que llevamos a cabo hace unos meses. Trabajamos con la empresa Full Loft Madrid. Creamos una campaña de comunicación (#JefeContrataAMiPerro) con motivo del Día de Llevar el Perro al Trabajo. Una idea que, a priori, sonaba descabellada pero que conseguimos aterrizar y conseguir grandísimos resultados. Con un presupuesto mínimo logramos una gran repercusión mediática”.

Todos han supuesto un reto para ella, sobre todo por no contar grandes presupuestos. “Eso ha hecho que desarrollemos a tope nuestra creatividad. Los comienzos son complicados, pero creo que he dado pequeños pasos pero firmes para seguir adelante”.

Pero, no hay nada que se le resista. “Me gustan los retos y no me gusta acomodarme. Todo lo que he vivido me ha llevado a estar donde estoy ahora, y donde estoy hoy marcará lo que me pase en un futuro. Por el momento prefiero vivir el presente y aprender muchísimo de los que hago cada día. Quiero vibrar con lo que hago”.