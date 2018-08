¿Cómo detecta las mentiras un Headhunter?

Cada vez son más las personas y empresas que recurren a una empresa de Headhunters o ‘cazatalentos’ para encontrar el puesto y candidato más adecuado. Se trata de una de las herramientas más eficaces para conectar talento con empresas y viceversa. Sin embargo, el trabajo de los cazatalentos se convierte en un reto cuando el candidato no es completamente honesto sobre su experiencia y aptitudes.

“Es habitual que los candidatos tiendan a exagerar sus competencias y aptitudes”, afirma Stephanie Bartlett, Headhunter en Executive Search Global Assignment. No obstante, añade, “es sencillo averiguar la situación real de cada uno. Durante la entrevista, con el perfil en cuestión, una de las claves es incidir en ciertos aspectos y escuchar la forma en la que se desenvuelve”.

Barlett sostiene que son “determinadas palabras, frases o expresiones pueden delatar a un candidato que no está siendo completamente honesto”.

Mentir, exagerar o no ser del todo honesto puede ser determinante en la relación de un Headhunter y un candidato. Este tipo de empresas trabaja con una amplia cartera de clientes. Éstos esperan rigor. Stephanie Bartlett explica que en el momento en el que detectan una de estas incidencias la empresa de cazatalentos se pone en contacto con el candidato. Una vez se rompe la confianza “normalmente, les tenemos que informar de que a consecuencia de esa mentira, no les podemos seguir representando”.

Aunque algunos puedan caer en la tentación de mentir o de exagerar su talento, los filtros por los que atraviesa un candidato en un proceso de selección son prácticamente infranqueables. “Sin excepción, todos los candidatos atraviesan el mismo proceso”, asimismo Bartlett relata que “nos aseguramos de conocer cara a cara para construir una estrecha relación con los candidatos”. Pese a que “son muchos los factores que pueden influir en los procesos de selección, todo depende del nivel del candidato y preferencias del cliente.