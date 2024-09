Dos ‘influencers’ prueban las croquetas de Aldi, Lidl y Mercadona: el veredicto no ofrece dudas

¿Qué supermercado tiene las mejores croquetas? Dos creadores de contenido decidieron poner a prueba las croquetas de varios establecimientos entre los que destacan Aldi, Lidl y Mercadona. El veredicto no ofrece lugar a dudas: es muy contundente y tiene un ganador claro.

La valoración de las croquetas de Aldi, Lidl y Mercadona

Las croquetas son muy populares en la gastronomía española. Las hay de diferentes tipos dependiendo de los ingredientes con los que las elabores como jamón, pollo, bacalao, etc. Los supermercados ofrecen diversas opciones de croquetas congeladas que facilitan su preparación. A la hora de elegir las mejores, es fundamental tener en cuenta una serie de características como su textura y el rebozado.

Los creadores de contenido Virginia Molina y Rubén Vega son conocidos como los ‘Cuarentones Disfrutones’ y ya suman más de 51.000 seguidores en Instagram y más de 5.000 suscriptores en YouTube. En uno de sus vídeos han realizado una comparativa de croquetas de jamón. Para ello han comprado este producto en diferentes establecimientos entre los que se encuentran Aldi, Lidl y Mercadona.

Uno de los primeros datos que revelan es que las de Lidl y Aldi tienen tienen el mismo precio y el mismo fabricante. No obstante, destacan que las de Aldi tienen un 11% de jamón y las de Lidl un 12%.

Los ‘Cuarentones Disfrutones’ empiezan haciendo una valoración de las croquetas de jamón de Aldi. Afirman que es «artificial» y que la bechamel no tiene nada de cremosidad. «La bechamel es súper compacta y no he visto trocitos de jamón», dice Virginia Molina. Ambos coinciden en que no les ha gustado.

Luego, la pareja continúan probando las de Lidl. «Está exactamente igual que las de Aldi, igual de no cremosa», expone Molina. El rebozado les gusta incluso menos que el anterior porque queda menos crujiente y el sabor «no es agradable».

Un veredicto muy contundente

Como has podido observar, la opinión de estos creadores de contenidos respecto a estos productos de Aldi y Lidl no es nada favorable. No recomendarían ninguna de las dos, y consideran que están un escalón por debajo del resto.

En el vídeo también han hecho una comparativa con las croquetas de Carrefour, El Corte Inglés y La Cocina de Senén, siendo estas últimas sus preferidas. De ellas destacan la cremosidad de la bechamel («parece leche»), y que los tropezones de jamón son contundentes y de buen tamaño.

Lamentan también que por culpa de un despiste no pudieran incluir en la comparativa las croquetas de los supermercados Dia, aunque ccomentan que las evaluarían en un vídeo posterior.