Desde que llevo este esmalte de uñas de Mercadona todos me preguntan cuál es: deja un acabado perfecto

Cuando se trata de cosméticos y de maquillaje, seguir los colores de la temporada es algo importante. Y no pensemos que esto es algo que tiene que ver sólo con la moda. Los tonos tendencia, que suele dictaminar Pantone, aplican también para los colores que elegimos para las sombras de ojo o como en este caso, para el esmalte de uñas. De este modo, si estás buscando el más trendy de todos, que sepas que Mercadona lo tiene y además, por sólo 2,50 euros.

De cara a este 2025 y ya lo hemos visto durante todo el invierno, uno de los colores que nos puede faltar es el llamado color Mocha, que tiene una tonalidad similar a un marrón chocolate y que Pantone define como PANTONE 17-1230 Mocha Mousse. Un tono que recuerda también a la naturaleza y a la tierra, por lo que se ha convertido en uno de los más especiales para esta primavera. De este modo, y si deseas poder llevar las uñas con un color que marca tendencia y que puedas combinar con tus compras de moda más recientes, nada como elegir este esmalte de uñas de Mercadona, que pertenece además a una colección en la que podemos encontrar otros tonos que son tendencia y que teniendo el mismo precio, seguro que vas a querer tener también. Los conocemos a continuación, al detalle.

El esmalte de uñas que arrasa en Mercadona

¿Hay algo más satisfactorio que encontrar un esmalte que lo tenga todo? Que combine con cualquier look, que dure días intacto y que, además, te cueste menos de tres euros. Pues sí, ese unicornio de la belleza existe, y se encuentra en la sección de perfumería de Mercadona. Hablamos del esmalte de uñas Deliplus 108 mocha, un tono tan elegante y versátil que está empezando a ser el secreto a voces entre las amantes de la manicura.

Desde que lo llevo, no hay día que alguien no me pregunte qué color es, dónde lo he comprado o cómo consigo que mis uñas parezcan recién hechas durante tanto tiempo. La respuesta es más sencilla de lo que parece: cuesta sólo 2,50 euros, tiene un acabado brillante espectacular y se aplica con una facilidad que parece cosa de profesionales. Un verdadero fichaje low cost que ha llegado para quedarse en mi neceser.

Un tono chocolate o tierra que combina con todo

El Deliplus 108 mocha no es cualquier marrón. Es un tono que recuerda al chocolate, aunque también al café con leche, y al color tierra, con un matiz cálido y sofisticado que lo hace ideal para cualquier época del año. En verano resalta el bronceado; en invierno, combina con todos los colores tierra y neutros que dominan el armario. Tiene ese aire minimalista y elegante que tanto se lleva, pero sin resultar aburrido.

Además, es uno de esos colores que van bien tanto con uñas cortas como largas. No necesita decoraciones extra ni capas y capas de producto. Con dos pasadas finas y un buen top coat, el resultado es de salón. El brillo se mantiene durante días, y el color no pierde intensidad. Y si encima te dicen «qué uñas tan bonitas llevas» en más de una ocasión… ¿quién se resiste?

Una fórmula que sorprende para bien

Una de las cosas que más llama la atención de esta laca de uñas es su calidad. A pesar de su precio asequible, la fórmula de Deliplus 108 mocha es cremosa, cubriente y muy fácil de aplicar. El pincel es ancho y plano, lo que facilita cubrir toda la uña en un solo trazo. No deja rayas ni necesita demasiadas capas, y seca bastante rápido si usas un acelerador o simplemente lo dejas reposar unos minutos.

Su duración también es sorprendente. En mi caso, me aguanta unos cinco o seis días intacto, sin descascarillarse, lo cual es mucho decir tratándose de un esmalte de 2,50 €. Y si eres de las que cuida las uñas con una buena base y sellado, puedes llegar tranquilamente a la semana.

Parte de una colección que se renueva constantemente

Mercadona ha encontrado la fórmula perfecta para mantenernos enganchadas: cada mes lanza tonos nuevos por tiempo limitado. Así, podemos renovar la manicura con colores que reflejan lo mejor de la temporada, desde los más clásicos hasta los más arriesgados. El 108 mocha es uno de los más deseados ahora mismo, pero no viene sólo.

También están disponibles otros tonos que merecen la pena como el Deliplus 109, un color crema claro, ideal para manicuras nude o de estilo clean girl, y el Deliplus 107 toffee, un tono más cálido y dulce, con un punto más claro que el mocha pero igual de elegante. Todos ellos se venden al mismo precio de 2,50 euros y con el mismo formato de 11 ml, con un diseño sencillo y funcional, así que, ¿cuánto tiempo vas a tardar en ir a por ellos?.