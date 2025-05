En un encuentro con los medios para presentar su lista para el Comité Ejecutivo que le acompañará en su candidatura en las próximas elecciones de la Confederación, Gerardo Cuerva, el presidente de Cepyme, ha respondido a Yolanda Díaz, que ha hablado en un acto sobre las elecciones de Cepyme, insistiendo en que «esas elecciones son importantes, más que las de otros congresos». Ante esta afirmación, Cuerva ha respondido asegurando que «no sería Yolanda Díaz la que más se alegraría en este país de que Gerardo Cuerva y su equipo ganaran las elecciones».

En concreto, Cuerva ha destacado que cree que hay «mucha profundidad en esas declaraciones de Yolanda Díaz. Sí que es cierto que se desprende, y es que me consta, que no sería Yolanda Díaz la que más se alegraría en este país de que Gerardo Cuerva y su equipo ganaran las elecciones».

Por otro lado, ha defendido que hay que hablar claro para defender los derechos de las pymes. «Este país necesita la eliminación de la tibieza y de los complejos. Se necesita una defensa de nuestros intereses como empresas (pymes) y defender nuestra visión del modelo económico para el progreso del país. Yo creo que es lo que necesita España», ha expuesto.

Hay que recordar que Yolanda Díaz tiene un importante papel en estas elecciones, ya que en los últimos meses los presidentes de CEOE y Cepyme se han distanciado, y fuentes empresariales afirman que este distanciamiento se debe a la actitud de Cuerva, que habría sido demasiado crítico con el Gobierno.

Cepyme no está ausente

Con respecto a las acusaciones que ha hecho la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel, asegurando que «hemos estado seis años con una Cepyme ausente», Cuerva ha explicado que «Ángela de Miguel ha venido tres veces a Cepyme en los últimos cinco años, por lo que probablemente el ausente no sea Cepyme».

Mientras que con respecto a Antonio Garamendi ha indicado que «el presidente de CEOE se ha empeñado en que hablemos de él, en que hablemos de su candidatura, de su modelo, de que él va a poner a una persona ocho horas al día y cinco días a la semana al cargo de Cepyme, en qué va a cobrar una cantidad y que no quiere un empresario al frente de Cepyme. Yo no he sido el que he sacado esa conversación y, por lo tanto, no he sido el que ha atacado».

El equipo de Cuerva

De esta manera, la lista de miembros de la candidatura y las organizaciones de las que forman parte es: presidente de CEOE Cepyme Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, presidente de CEOE Cepyme Cantabria, Enrique Conde, presidente de la Asociación Profesional Nacional de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago, vicepresidente de Confemetal, Alfonso Hernández, de la Confederación Empresarial Regional Extremeña, Francisco J. Peinado, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, y los vicepresidentes de CEOE Castilla y León, Andrés Ortega y José Ignacio Carrasco.

De igual manera, otros nombres de la lista, son el vicepresidente de CNC, Luis Rodulfo, la vicepresidenta de CECAM, María Soledad García, la vicepresidenta de CROEM, Ana Correa, del Comité Ejecutivo y ex presidente de CEME, José Luis Martínez, la vicepresidenta de COEBA, Luisa Santana, la vicepresidenta de APES, Tamara Barba, la presidenta de ALDEFE, Beatriz Valencia, el presidente de AEESDAP, Javier Blanco, el presidente de ASEFAPI, José Luis Diez y la presidenta de FER, Alicia García Franco.

Además, el presidente de FEDOP, Pablo Martín, el presidente de CEEES, Fernando Mena, la secretaria General y Tesorera de FES, Carolina Martín, de ADIP, Jesús María Sánchez y de CREEX vicepresidente FEC, Francisco Santos.