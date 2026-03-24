El 52% de los mayores de 55 años «apoyan económicamente a su entorno», es decir, a los jóvenes. De hecho, el segmento de más edad consume, de media, mucho más que cualquier otro, algo que refleja la situación económica de los que tienen menos años. Estas son algunas de las conclusiones del 3.º Congreso Silver Economy del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre e ICEA, el servicio de estudios del sector asegurador, un acto celebrado este martes con el objetivo de analizar la realidad económica y social del colectivo sénior y mostrar tanto su evolución demográfica y financiera como su impacto positivo en el mercado.

Actualmente, los mayores de 55 años representan el 34% de la población de España, es decir, más de 16,7 millones de personas, pero «su consumo privado medio supera al del conjunto de la población», según Fundación Mapfre. Estos individuos «concentran el 38,7% de los recursos totales de los hogares» y su consumo privado «representa un 39,3% del total».

Es decir, económicamente, están sobrerrepresentados en las estadísticas de consumo, ahorro o recursos. Esto se debe a los problemas de poder adquisitivo que están sufriendo los jóvenes españoles.

«Los mayores de 55 años son el grupo de edad con mayor capacidad de gasto del conjunto de la población española, y alcanzan 36.816 euros de recursos medios por persona (teniendo en cuenta ingresos laborales, rentas del capital y prestaciones públicas, entre otros factores)», explican los analistas.

Los mayores ayudan a los jóvenes

Para la Fundación Mapfre, «estos datos reflejan el papel clave que desempeña esta generación en la sostenibilidad económica de los hogares y en el conjunto de la economía», y destaca que «el colectivo sénior contribuye a financiar el consumo de otros miembros de sus hogares». Es decir, los jóvenes deben de recurrir a sus mayores para sostenerse económicamente.

El estudio también destaca su importante contribución al ahorro y al patrimonio de los hogares, así como su creciente protagonismo en la toma de decisiones financieras.

«Además, son un motor económico clave», aseguran los analistas. «El consumo privado de los mayores de 55 años representa un 39,3% del total, superando al del grupo principal de 30-54 años (36,9%), y en gasto turístico (vacaciones y ocio) este colectivo acapara el 33,7% del total».

De estas forma, los mayores «son ahorradores (51%), apoyan económicamente a su entorno (52%), tienen vivienda en propiedad (85%) -muchas veces sin cargas (69%)-, priorizan el gasto en alimentación (95%), vivienda (61%) y ocio (30%), siguen una buena alimentación (75%) y mantienen una vida activa (57%)».

Iñaki Ortega, consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, ha destacado que «la sociedad califica como ‘mayores’ a los sénior mucho antes de que ellos se sientan así».

No obstante, los mayores de 55 años son hoy una generación cada vez más activa, formada y digitalizada. De hecho, el estudio muestra que 13,3 millones de séniores en España (82%) son ya usuarios activos de internet, utilizando con frecuencia servicios digitales como banca online, plataformas audiovisuales o redes sociales.

Por otro lado, Ortega ha indicado cómo este grupo muestra patrones de consumo propios, con especial protagonismo en ámbitos como el ocio, el turismo, la salud, la vivienda o los servicios financieros. «La combinación de mayor longevidad, estabilidad económica y cambios en el estilo de vida está configurando una nueva realidad de consumo que ya tiene un impacto significativo en múltiples sectores productivos», ha añadido.