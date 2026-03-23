Los jóvenes menores de 45 años –millennials y Generación Z–– se han lanzado a participar en inversión inmobiliaria colectiva para sacar rentabilidad de una crisis que les impide comprar una vivienda. Al menos el 45,5% de todos los coinversores se encuentran en este rango de edad.

Según explican desde Civislend, empresa dedicada al crowlending inmobiliario, estos perfiles participan, de media, en 5 proyectos. «La accesibilidad y la baja barrera de entrada han impulsado el interés de los jóvenes, que ahora pueden invertir en inmobiliario», aclaran.

Desde la compañía aseguran que muchos «consideran ya la compra de vivienda como una inversión antes que como residencia», por lo que este tipo de modelo se posiciona como una alternativa atractiva.

La escasez de oferta y el incremento descontrolado de los precios han llevado a ambas generaciones a intervenir en el mercado con pequeñas inversiones para sacar, al menos, algo de rentabilidad de la situación que les impide ser propietarios de un inmueble para residir.

¿Por qué la inversión colectiva?

Los jóvenes, muchos de ellos nativos digitales, se mueven con destreza en este tipo de inversiones porque se encuentran cómodos en el ámbito digital y prefieren modelos de inversión ágiles y flexibles.

Ésta sería una de las principales razones por las que los menores de 45 años se han lanzado a financiar proyectos inmobiliarios de manera colectiva. La financiación participativa, además, les permite hacer aportaciones pequeñas, todo de manera online, con total trazabilidad y sin necesidad de disponer de grandes sumas iniciales.

En el caso de Civislend, por ejemplo, se puede invertir desde 250 euros por proyecto, lo que abre la puerta a los perfiles más jóvenes.

Igualmente, desde la marca destacan que el crowdlending se adapta a perfiles muy diversos: desde jóvenes que comienzan a diversificar su pequeño ahorro, hasta inversores experimentados que buscan gestionar su capital con mayor autonomía.

Sin más opciones en el mercado

Ésta es la única manera que han encontrado muchos jóvenes de intervenir en el mercado de la vivienda. Cabe recordar que en la actualidad una de cada tres personas que viven de alquiler destinan más del 50% de sus ingresos a pagar la vivienda.

Según un reciente informe de Oxfam Intermón, el porcentaje alcanza el 85% en el caso de aquellos inquilinos que destinan más del 30% de sus ingresos a afrontar el alquiler. Además, el 61% asegura que no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta.

Según el informe, más de la mitad de los inquilinos (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro, con solo un 14,4% que se muestra optimista en este aspecto, y la herencia se perfila como un mecanismo cada vez más relevante en el acceso a una casa.

Más de un 5% de jubilados

Pese a contar con un mayor poder adquisitivo, los inversores de más de 45 años representan el 44,2 % de los interesados en invertir colectivamente en vivienda y participan de media en 8 proyectos.

«Los perfiles senior ven en el crowdlending una forma atractiva de diversificar su ahorro y complementar ingresos, valorando especialmente la rentabilidad, la sencillez y el control sobre su capital», explican desde Civislend.

Por último, dentro de este grupo, los jubilados representan el 5,17% y su actividad es ligeramente superior, invirtiendo de media en 9 proyectos.