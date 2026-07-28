El Gobierno anuncia medidas por los incendios sin haber hecho los deberes de la DANA: sólo ejecutó el 20% de las ayudas

El Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo paquete de ayudas para los afectados por los incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas y dejado importantes pérdidas entre trabajadores, agricultores y ganaderos. Sin embargo, el anuncio llega con un precedente que amenaza con empañar cualquier nueva promesa del Ejecutivo: un año y medio después de la DANA que devastó la Comunidad Valenciana, el Gobierno apenas ha ejecutado el 20% real de las ayudas comprometidas.

Como ya ocurrió tras la riada de Valencia, el Ejecutivo volverá a presentar un catálogo de medidas económicas para paliar los daños ocasionados por la catástrofe. El objetivo es facilitar liquidez a quienes lo han perdido todo y acelerar la recuperación de las zonas afectadas. Pero la experiencia de los últimos grandes desastres naturales ha sembrado una profunda desconfianza entre los damnificados, que temen que las ayudas vuelvan a tardar meses o incluso años en llegar.

El mejor ejemplo es la DANA que golpeó Valencia. El Gobierno anunció un paquete de 16.600 millones de euros que presentó como el mayor despliegue de ayudas de la historia reciente ante una catástrofe natural. Sin embargo, dieciocho meses después, la mayor parte de ese dinero sigue sin haber llegado de forma efectiva a quienes sufrieron las consecuencias de las inundaciones.

El Ejecutivo sostiene que ya ha ejecutado 9.707 millones de euros, el 58,5% del total anunciado. Pero ese porcentaje incluye partidas que no corresponden a ayudas directas desembolsadas por la Administración General del Estado.

Entre ellas figuran 4.567 millones de euros abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros, organismo que se financia con las primas que pagan los asegurados, y 1.745 millones que permanecen bloqueados en los ayuntamientos, pendientes todavía de su tramitación.

Descontando ambas cantidades, la ejecución efectiva de las ayudas comprometidas se reduce a 3.375 millones de euros, apenas un 20,3% del total anunciado.

Menos ejecución directa que la Generalitat

Los datos también alimentan la comparación con otras administraciones. Según las cifras manejadas por la Generalitat Valenciana, el Gobierno central ha ejecutado directamente alrededor de 848 millones de euros, mientras que sólo la Vicepresidencia Tercera del Ejecutivo autonómico asegura haber movilizado ya cerca de 900 millones en actuaciones vinculadas a la reconstrucción.

Ese desfase ha sido una de las principales críticas de ayuntamientos, organizaciones empresariales y asociaciones de afectados, que denuncian la lentitud administrativa y la distancia existente entre los anuncios políticos y la llegada efectiva de los recursos.

A ese precedente se suma otro que sigue muy presente entre quienes han sufrido una catástrofe natural. En Lorca todavía existen afectados por el terremoto de 2011 que continúan reclamando el pago de ayudas comprometidas hace más de una década, un ejemplo recurrente de los retrasos que pueden acumularse en este tipo de procesos.

Los incendios reabren las dudas

Con ese historial sobre la mesa, el anuncio de nuevas ayudas para los afectados por los incendios llega acompañado de la duda sobre las garantías reales de que se vayan a cobrar. Un miedo que se acrecienta si tenemos en cuenta que muchos buscan volver a levantar sus negocios gracias a las compensaciones públicas tras la tragedia.