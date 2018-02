La trampa de Carmena para reducir deuda: sólo ejecutó un 40% de las inversiones previstas

El Ayuntamiento de Madrid se ha jactado de la reducción de la deuda en 450 millones de euros lograda en 2017. Sin embargo, entre los principales datos que han aportado, hay uno que han tratado de que pase desapercibido: la ejecución de las inversiones. Pero, ¿cómo ha reducido realmente la deuda Manuela Carmena en 1.000 millones de euros?

El truco de Carmena, que viene repitiendo desde que lleva la alcaldía de la capital, pasa por aumentar la partida de ingresos a base de dejar de pagar a acreedores financieros externos al Ayuntamiento. Para que se hagan una idea, las inversiones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en 2017 (409 millones) registraron un grado de ejecución de sólo el 42,5%.

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, explica a OKDIARIO que la gestión de Carmena “es un claro ejemplo de la incompetencia de los podemitas en la gestión de los recursos públicos y consecuencia de las peleas internas. Caos interno e incompetencia negligente“.

“El esfuerzo inversor total (porcentaje de inversiones realizadas sobre el total ejecutado contando el endeudamiento) se sitúa en el 9,6%, mientras que en años anteriores, a excepción del año 2016, no superó el 8%”, explican desde el Ayuntamiento.

Pero es que el hecho de que Carmena haya logrado gastar menos de lo presupuestado no es una virtud toda vez que, según ha podido saber OKDIARIO, se trata de servicios, obras e inversiones que no han podido realizar y que los ciudadanos no han podido disfrutar. “El ahorro atribuido por Carmena no es tal y el ejército de enchufados sigue, aunque con distinto color político”, señalan fuentes del Ayuntamiento.

Desde el grupo municipal madrileño de Ciudadanos explican a OKDIARIO que “día tras día se demuestra que al Ayuntamiento de Madrid se le hace muy grande al equipo de gobierno de Ahora Madrid”. “No se entienden entre ellos y gastan más tiempo en sus luchas internas y batallas idelógicas que en gestionar. Prueba de ello es que van batiendo récords de incapacidad a la hora de ejecutar inversiones y con ello mejorar y transformar Madrid“, explican.

Para que se hagan una idea, es como si una empresa promete contratar a más empleados, comprar más maquinaria y adquirir empresas, y al final no hace nada de eso. ¿Ahorro o incumplimiento de promesa?