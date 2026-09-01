El Grupo Ingka, el mayor franquiciado de IKEA, y el Grupo Inter Ikea han anunciado este martes una inversión total de 1.200 millones de euros para bajar los precios en los mercados de Europa, de los cuales 53,4 millones de euros se concentran en España y beneficiarán a los hogares. Esta inversión se hace efectiva para el ejercicio fiscal que comienza hoy. «En un contexto tan desafiante como el actual, marcado por la inflación y la incertidumbre, es cuando debemos dar un paso al frente y estar al lado de la mayoría de las personas», ha asegurado Carl Aaby, CEO de IKEA en España.

«En IKEA tenemos el firme compromiso de ser cada vez más asequibles y seguir manteniéndonos al alcance de todos los bolsillos», ha afirmado. «Es una apuesta que llevamos años impulsando y que seguirá guiando nuestras decisiones porque disfrutar de un hogar que nos aporte bienestar y responda a nuestras necesidades y hábitos de vida sostenibles no debería ser un lujo, sino una realidad al alcance de la mayoría», ha reconocido Aaby.

«El compromiso de IKEA es firme y seguiremos invirtiendo de forma significativa para bajar los precios de sus productos en los próximos años», ha añadido el directivo.

La inversión se materializará en la reducción de precios de 397 de sus productos más icónicos y de todas las estancias del hogar en este año fiscal 27 que inicia este martes y de cientos de productos a nivel internacional.

La iniciativa incluye productos populares como las soluciones de almacenaje BESTÅ y KALLAX, el diván HEMNES, el sofá KIVIK y el sillón POÄNG, con reducciones de precio promedio que oscilan entre el 15% y el 25%. La selección de productos y la disminución de precios variarán de un mercado a otro.

Rebajas de precios en IKEA

En el caso de España, las reducciones de precio promedio son del 21% y, entre los productos rebajados, destacan también otros nombres de series como BRIMNES, el sistema de almacenaje LASTARE o el carrito NISSAFORS, con una atención especial a soluciones que facilitan el orden, la organización y la armonía en el hogar.

Estas inversiones refuerzan su compromiso a largo plazo con la decoración y los productos asequibles para el hogar, al tiempo que garantizan la mejor relación calidad-precio con un buen diseño, gran calidad y opciones sostenibles.

Basándose en la visión IKEA de crear un mejor día a día, la compañía está reduciendo los precios de cientos de productos para hacer más accesibles los artículos esenciales del día a día y los favoritos de los clientes, en un contexto en el que muchas personas siguen sintiendo la presión del aumento del coste de vida.

«Mantener los precios bajos es nuestro compromiso a largo plazo y forma parte de nuestra promesa de estar al lado de la mayoría de las personas», ha afirmado Juvencio Maeztu, CEO del Grupo Ingka.

«La inversión en precios bajos no es una campaña a corto plazo, sino que se trata de hacer que IKEA sea más asequible cuando las personas más lo necesitan, incluso si eso significa márgenes más bajos», ha continuado.

«Al mismo tiempo, estamos invirtiendo para hacer que IKEA sea más accesible, abriendo también tiendas más pequeñas como parte de nuestra experiencia omnicanal», ha sentenciado.