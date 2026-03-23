Hoy, lunes 23 de marzo, se esperan colas kilométricas en Lidl por el set de herramientas que necesitas en tu casa

Lidl lanza este lunes 23 de marzo uno de sus productos más famosos, y con ello genera una gran expectación: un set de herramientas de la marca Parkside. La combinación de sus precios tan bajos y la gran utilidad que tienen está haciendo que las previsiones de la empresa sean esperar largas colas y que el set se agote rápidamente.

Producto estrella

El protagonista de este set es el trinquete recargable de 12V de la marca Parkside, una herramienta eléctrica pensada para trabajos de bricolaje que además es muy ligera. Este utensilio permite apretar y aflojar tornillos con rapidez y sin esfuerzo manual, algo muy valorado por los usuarios y aficionados del bricolaje.

El precio de esta herramienta es de 39,99 euros, una cifra que, aunque es superior a la de otros productos de Lidl, sigue siendo muy competitiva frente a otras marcas especializadas.

Herramientas clave

El lanzamiento se completa con otros dos productos muy útiles. Por un lado, la llave dinamométrica de 16,99 euros, imprescindible para apretar tornillos y tuercas aplicando una fuerza de torsión. Es especialmente útil para tareas como el mantenimiento de vehículos o de bicicletas.

El otro producto es el adaptador digital de par de giro, que es una herramienta electrónica compacta que permite medir en tiempo real la fuerza de apriete exacta aplicada a tornillos y tuercas. Este producto, que cuesta 34,99 euros, permite trabajar con una mayor seguridad y evitar daños por exceso de presión.

¿Por qué se agota?

El éxito de Parkside no es algo casual. Lidl ha logrado posicionarse como un referente en productos de bricolaje asequibles gracias a una estrategia basada en lanzamientos puntuales y en unidades limitadas.

Muchos de sus productos se parecen en gran medida a herramientas profesionales, pero a un precio mucho más asequible que otras marcas, lo que dispara la demanda en cada campaña que hacen.

Colas en las tiendas

Cada vez que Lidl lanza herramientas o alguna otra campaña, se repite siempre el mismo patrón: clientes que acuden a primera hora para asegurarse de comprar el producto.

Este lunes no será diferente. Todo apunta a que el trinquete recargable será el producto más buscado, lo que podría provocar colas y que se agote rápidamente.