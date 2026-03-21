El día del padre ha pasado pero hoy hay colas en Lidl por el taladro de 20V que siempre vuela en minutos

El Día del Padre fue ayer, pero en muchas casas hoy se está hablando del mismo producto que podía ser el mejor regalo de todos aunque llegue tarde. No es una colonia ni una prenda de ropa y sí un taladro. Y no uno cualquiera ya que se trata del taladro de 20V de Parkside y que cada vez que Lidl repone, se acaba agotando en cuestión de minutos.

No es la primera vez que pasa y tampoco parece que vaya a ser la última. Este taladro de Lidl, con un precio de 59,99 euros y un set completo incluido, contando además con un atornillador, se ha convertido en uno de los productos más buscados del catálogo online de la cadena. Y este año, justo después del Día del Padre, la historia se repite. Uno de los motivos por los que genera tanto interés es que no se vende sólo el aparato. El pack incluye dos baterías de 20 V (2 Ah), un cargador y un maletín rígido, además de un surtido muy amplio de accesorios, de modo que sí, es el regalo perfecto aunque llegue tarde.

Lidl por el taladro de 20V que siempre vuela en minutos

En la caja vienen 40 puntas, 14 brocas para metal, 5 brocas para madera, 8 llaves de vaso, un avellanador, un punzón, un portapuntas, cúter, lápiz de carpintero con minas de repuesto y una cinta métrica de 5 metros. Es decir, todo lo necesario para empezar a trabajar sin compras adicionales. Ese detalle marca la diferencia. En muchas marcas tradicionales, batería y cargador se venden aparte, lo que encarece el precio final de forma considerable. La valoración también juega a su favor, ya que sólo hace falta meterse en la web de Lidl para ver que tiene una media de 4,8 estrellas sobre 5 y el 99% de los compradores lo recomienda.

Prestaciones pensadas para bricolaje doméstico

Más allá del maletín lleno de accesorios, el taladro cumple técnicamente con lo que promete. Funciona con batería de 20 V y ofrece un par máximo de 45 Nm, suficiente para tareas habituales en casa.

Dispone de dos velocidades:

Primera velocidad de 0 a 430 revoluciones por minuto

Segunda velocidad de 0 a 1500 revoluciones por minuto

Cuenta con 25 niveles de par más un modo específico de taladrado, lo que permite ajustar la potencia según el material. Es apto para madera, metal y plástico, con una capacidad de perforación de hasta 30 mm. El portabrocas es metálico, de sujeción rápida, con capacidad de 1,5 a 13 mm. Incorpora función de parada rápida y regulación continua de velocidad.

No está pensado para uso profesional intensivo en obra, pero para montaje de muebles, instalación de estanterías, trabajos en garaje o pequeñas reformas domésticas ofrece margen suficiente.

Compatible con más de 100 herramientas

El modelo forma parte de la gama PARKSIDE X 20 V Team, lo que significa que es compatible con más de un centenar de herramientas de la misma serie. Para quienes ya tienen productos de esta línea, el atractivo es evidente: pueden intercambiar baterías entre dispositivos. Eso reduce el gasto cuando se amplía el equipo con una sierra, una radial o cualquier otra herramienta de la gama.

Las baterías incluidas son de 2 Ah e incorporan indicador LED de tres niveles. Además, cuentan con sistema de equilibrado de celdas, diseñado para mejorar la autonomía y prolongar la vida útil. El tiempo de carga ronda los 60 minutos para la batería de 2 Ah. En trabajos intermitentes domésticos, esa autonomía suele ser más que suficiente.

Detalles que marcan la diferencia

El taladro incorpora luz LED integrada, algo especialmente útil cuando se trabaja en interiores con poca iluminación o en zonas estrechas. También dispone de bloqueo automático del husillo y dos soportes magnéticos para puntas en el propio cuerpo del aparato. La empuñadura es antideslizante y el peso, sin batería, ronda los 1,3 kilos. No es un modelo ultraligero, pero se maneja con comodidad en tareas habituales.

Incluye además un clip para el cinturón que integra función de abridor de botellas, un detalle curioso que se ha convertido en uno de los guiños característicos de la marca. Y todo se guarda en un maletín rígido, algo que muchos usuarios valoran casi tanto como la herramienta en sí.

Un producto que genera demanda cada vez que vuelve

No es casual que se formen colas virtuales cada vez que se activa el stock online. Las herramientas de la gama PARKSIDE se han convertido en uno de los pilares de la sección de bricolaje de Lidl. En este caso, el precio influye, pero también lo hace la percepción de conjunto. Dos baterías incluidas, cargador, accesorios y compatibilidad con una familia completa de herramientas por menos de 60 euros no es algo habitual en el mercado.

El hecho de que la entrega esté disponible sólo online concentra todavía más la demanda en el momento de reposición. No se trata de una herramienta profesional, pero tampoco de un producto básico. Se sitúa en un punto intermedio que encaja con el perfil de quien quiere equiparse en casa sin hacer una gran inversión. Por eso, aunque el Día del Padre ya haya pasado, hoy el protagonista en Lidl sigue siendo el mismo: un taladro de 20V que, cada vez que aparece, dura muy poco.