Desde que descubrí el gel reductor de Mercadona no he vuelto a hacerme la presoterapia: ‘efecto tipazo’ al instante

Durante años, la presoterapia y otros tratamientos estéticos han sido considerados como las mejores opciones para quienes buscan mejorar el aspecto de la piel o reducir volumen en determinadas zonas del cuerpo. Y aunque así es, lo cierto es que no todo el mundo tiene tiempo o ganas de acudir a centros especializados de forma constante, y ahí es donde entran en juego alternativas más prácticas como la novedad que acaba de lanzar Mercadona y que ya está arrasando en aquellas tiendas a las que ha llegado.

No es algo nuevo que muchos productos de supermercado combinan precio accesible con promesas de resultados visibles, pero uno de los que más está dando que hablar en las últimas semanas es este gel reductor de Mercadona que muchos ya comparan con tratamientos mucho más caros. Se trata del Sculpt Intense de Deliplus, un tratamiento corporal que promete efecto push up y mejora del aspecto de la piel con una aplicación sencilla en casa. Además se vende en formato spray, en un botel de 120 ml y por un precio de sólo 8 euros.

El gel reductor de Mercadona con efecto «tipazo» al instante

El producto en cuestión es el tratamiento corporal reductor de grasa & push up Deliplus Sculpt Intense, un gel que destaca por su formato práctico y por incluir ingredientes bastante habituales en este tipo de cosméticos. Entre ellos, la cafeína y un péptido biomimético, dos componentes que se utilizan con frecuencia en productos orientados a mejorar la firmeza de la piel y su aspecto general.

Su objetivo no es tanto «eliminar grasa» como moldear visualmente la piel, aportar sensación de firmeza y mejorar la textura en zonas como piernas, abdomen o glúteos.

Qué lleva y cómo actúa realmente

Según indica el propio producto, se trata de un tratamiento concentrado pensado para ayudar a tonificar la piel y darle un aspecto más uniforme. La cafeína es uno de los ingredientes más conocidos en este tipo de fórmulas, ya que se asocia con la activación de la circulación y la reducción de la apariencia de la piel de naranja. Por otro lado, el péptido biomimético actúa a nivel superficial para mejorar la firmeza.

No es un tratamiento milagro ni sustituye a otros procedimientos estéticos, pero sí puede ayudar a mejorar el aspecto de la piel con el uso continuado. Además, la textura ligera del gel facilita su absorción, algo que también influye en esa sensación inmediata de piel más tersa tras la aplicación.

Cómo se usa y por qué resulta cómodo

El uso es bastante sencillo, lo que también explica parte de su éxito. Se recomienda aplicarlo a diario sobre la piel limpia y seca, masajeando con movimientos circulares hasta su absorción. No requiere ningún paso adicional ni preparación especial.

Uno de los detalles que más se comentan es su formato tipo spray, que permite aplicarlo de forma más cómoda y rápida, sin necesidad de usar demasiada cantidad o mancharse las manos más de lo necesario. Esto hace que se pueda integrar fácilmente en la rutina diaria, algo clave en este tipo de productos.

Precio y formato:

Otro de los puntos que más llama la atención es el precio ya que cuesta 8 euros el bote de 120 ml. Se trata de un coste bastante bajo si se compara con tratamientos estéticos como la presoterapia, que requieren sesiones continuadas y una inversión mucho mayor. Precisamente por eso, muchas personas lo ven como una alternativa más asequible para el día a día, aunque el efecto no sea exactamente el mismo.

¿Puede sustituir a la presoterapia?

No es lo mismo un tratamiento estético profesional que un gel corporal. La presoterapia actúa a nivel más profundo mediante presión y drenaje, mientras que este tipo de productos trabaja sobre la superficie de la piel. Sin embargo, sí pueden compartir algo: la mejora visual del aspecto. Esa sensación de piel más firme o más lisa es lo que muchas personas buscan, y en ese sentido el gel puede cumplir.

Por eso, más que sustituir, se puede entender como un complemento o una alternativa más sencilla para quienes no quieren depender de tratamientos externos.

Al final, el éxito de este tipo de cosméticos no suele estar en promesas exageradas, sino en algo mucho más básico: que sean fáciles de usar y que aporten una mejora visible, aunque sea progresiva. En este caso, el Sculpt Intense de Mercadona cumple con ese perfil. No requiere grandes cambios, no obliga a seguir rutinas complicadas y tiene un precio accesible.

Por eso, más allá del efecto tipazo del que hablan algunos usuarios, su verdadero punto fuerte está en lo práctico que resulta para el día a día. Y en un mercado lleno de opciones cada vez más complejas, a veces eso es precisamente lo que más se valora.