Colas en Primark a partir de mañana por la vajilla tropical por 8 euros que va a arrasar esta primavera

Hay pequeños cambios en casa que no requieren grandes inversiones, pero sí marcan bastante la diferencia. A veces basta con renovar un detalle concreto para que todo parezca distinto, más fresco o más acorde con la época del año. Eso es justo lo que pasa con algunas piezas de menaje que empiezan a aparecer en tiendas cuando llega el buen tiempo. Vasos, platos y bols que suelen tener colores más vivos, estampados más alegres y ese aire de primavera que se cuela incluso en algo tan cotidiano como poner la mesa. Y eso es lo que ocurre precisamente con una vajilla tropical que es novedad en Primark y que, en cuanto la veas, vas a querer tenerla.

La famosa tienda irlandesa ha lanzado para esta temporada: un pack de platos llanos con diseño tropical que, sin hacer ruido, se está convirtiendo en una de esas compras fáciles para renovar la vajilla sin gastar demasiado. Se trata de un pack de dos platos llanos decorados con estampados de frutas tropicales. No son diseños discretos, más bien todo lo contrario. Plátanos, flores y hojas en colores vivos que llaman la atención desde el primer momento. Uno de los platos tiene fondo claro, en tonos rosados, mientras que el otro apuesta por un fondo oscuro con un diseño más intenso. Esa combinación hace que no sean dos piezas iguales, sino complementarias, algo que da bastante juego a la hora de montar la mesa. De este modo, Primark no ha lanzado esta vajilla tropical con intención de usarla para ocasiones formales, sino para el día a día o para momentos más relajados o también festivos. Una comida informal, una cena en la terraza o incluso un desayuno con algo más de color o la celebración de un cumpleaños.

Colas en Primark a partir de mañana por la vajilla tropical por 8 euros

Uno de los puntos que más está llamando de este set de vajilla tropical de Primark, que está llamando más la atención es el precio. El pack cuesta 8 euros, lo que deja cada plato en una cifra bastante ajustada. Esto hace que sea fácil añadirlo a la cesta sin pensarlo demasiado, especialmente si lo que se busca es renovar pequeños detalles sin hacer un gasto grande. Además, al ser un pack de dos unidades, encaja bien tanto para parejas como para quienes viven solos y quieren algo diferente sin tener que comprar una vajilla completa.

Materiales y uso: lo que conviene tener en cuenta

Más allá del diseño que es de lo que todo el mundo habla en cuanto ve la vajilla tropical de Primark, hay algunos detalles prácticos que conviene conocer antes de llevársela a casa. Los platos están fabricados con una mezcla de tereftalato de polietileno, talco y polipropileno, materiales habituales en este tipo de productos. Esto los hace ligeros y fáciles de manejar, algo que se agradece en el uso diario.

Por otro lado, son aptos para el lavavajillas, lo que facilita bastante la limpieza. Sin embargo, no se pueden usar ni en microondas ni en horno, un punto importante a tener en cuenta para evitar problemas. También se recomienda lavarlos antes del primer uso, algo habitual en este tipo de artículos.

Un toque diferente sin cambiar toda la cocina

Este tipo de productos funcionan precisamente por eso, y es que no obligan a renovar todo, pero sí aportan un cambio visible. A veces basta con incorporar un par de piezas nuevas para que la mesa tenga otro aspecto. El estilo tropical de esta vajilla de Primark, además, encaja bastante bien con la primavera y el verano. Colores vivos, estampados llamativos y ese punto desenfadado que invita a comidas más relajadas. No es una compra imprescindible, pero sí una de esas que terminan usándose más de lo que parece al principio.

En cuanto a quién va dirigido este tipo de producto, sabemos que no todo el mundo busca lo mismo en una vajilla. Hay quien prefiere diseños neutros y otros que apuestan por piezas más llamativas. En este caso, está claro que va dirigido a quienes quieren salir de lo clásico. A personas que no les importa mezclar estilos o que simplemente buscan algo diferente para el día a día. También puede ser una opción interesante para segundas residencias, terrazas o incluso para tener una vajilla más informal para invitados.

En definitiva, productos como este de Primark tienen éxito por algo bastante simple y es que cumplen lo que prometen. No son caros, no complican el uso y aportan un cambio visual inmediato. En este caso, Primark apuesta por un diseño alegre y fácil de integrar en el día a día. Sin grandes pretensiones, pero con ese punto diferente que hace que apetezca usarlo. Y a veces, con eso basta para que un producto acabe teniendo más recorrido del que parecía en un primer momento. Entonces, si te gusta ¿a qué esperas para ir a buscar la tuya?.